Drent waardeert Herinneringscentrum Kamp Westerbork het meest

Van de cultuurinstellingen in onze provincie waarderen Drenten het Herinneringscentrum Kamp Westerbork het meest. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Cultuursector Merkenonderzoek. Het openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord eindigt op de tweede plek, en het TT Festival maakt de Drentse cultuurtop compleet.

Verder valt op dat het enthousiasme over het Blues Festival in Grolloo onder Drenten het meest toenam. De reputatie van het evenement steeg in de afgelopen twee jaar met 53 procent, ondanks dat het muziekfestival dit jaar voor de tweede keer op rij niet door kon gaan. Ook het Hello Festival in Emmen (+36 procent) en bioscoopketen Kinepolis (+35 procent) werden door inwoners van de provincie steeds meer gewaardeerd.

Kracht van de gehele sector

Daarnaast is het draagvlak van Drenten over de gehele cultuursector gegroeid. Op basis van bekendheid, waardering en binding met de sector, kan geconcludeerd worden dat de kracht van cultuurorganisaties in Drenthe steeds groter is geworden. Het gaat om een toename van negen procent, na Zuid-Holland en Zeeland de sterkste stijging van Nederland.

Ook is één van de conclusies dat, ondanks de klappen van het coronavirus, cultuurorganisaties een goede uitgangspositie hebben om het geleden omzetverlies te boven te komen. Bovendien betalen alternatieve acties tijdens de coronapandemie zich uit. Online programmering en campagnes op sociale media hebben het verlangen onder mensen naar cultuur aangewakkerd.

Cultuurinstellingen met sterkste reputatie onder Drentse bevolking volgens Cultuursector Merkenonderzoek + (positie in 2019) (1) Herinneringscentrum Kamp Westerbork (2) Openluchtmuseum Ellert en Brammert (4) TT Festival (3) Drents Museum (10) Mooi Wark (7) Monumentendorp Orvelte (5) De Tamboer (9) Hunebedcentrum (6) Gevangenismuseum (8) Veenpark

Onderzoek

Tijdens het Cultuursector Merkenonderzoek wordt in twee fasen onderzoek gedaan onder 10.000 respondenten. Het concept is in 2006 met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld, en wordt uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy.