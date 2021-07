Regen mag pret Fiets4daagse niet drukken: 'We fietsen gewoon door'

Deze week staat weer in het teken van meerdaagse fietstocht, waar dit jaar vermoedelijk tussen 6.000 en 10.000 mensen aan mee zullen doen. Zij kunnen genieten van al het unieks dat Drenthe te bieden heeft. Vorig jaar kon de Fiets4Daagse vanwege het coronavirus niet doorgaan.

Temperatuur is goed

De eerste dag van de Fiets4Daagse was een natte, maar dat mocht de pret niet drukken. "De regen hoort er ook een beetje bij", zegt een deelnemer. "We fietsen gewoon door. Onderweg hebben we al mooie heidevelden, plassen en een schitterende molen gezien." Een andere deelnemer heeft ook weinig klagen over het weer. "Het is fijn fietsen, want de temperatuur is goed."

In tegenstelling tot voorgaande jaren hoeven fietsers niet te stoppen bij een stempelpost. Deelnemers ervaren dat niet als een gemis. "Dat was toch al nooit zo'n sensatie", merkt een fietser droogjes op. "Nu kan je mooi doorfietsen."

Daarnaast beginnen deelnemers in verschillende tijdsblokken zodat deelnemers gespreid worden. Er kan gekozen worden uit routes van 30, 40 en 60 kilometer. En starten kan vanuit meerdere plekken, verspreid over de provincie. In Assen, Dalen, Diever, Emmen, Meppel, Norg en Westerbork kunnen recreanten dit jaar op het zadel springen.

Deelnemers hoeven geen stempel op te halen en kunnen gewoon doorfietsen (Rechten: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

Opgetogen

Organisator Jan Broertjes vreesde vrijdag, toen hij naar de persconferentie van het demissionaire kabinet keek, nog even dat het hele gebeuren in de soep zou lopen. Hij belde met burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Marco Out en die gaf groen licht. "We waren met elkaar van mening dat dit geen evenement is", zegt Broertjes. "Dit is een georganiseerde fietstocht die volledig op afstand plaatsvindt, waardoor contacten minimaal zijn."

Broertjes is blij dat de Fiets4Daagse van start is gegaan. "Het is heel fijn dat we weer los zijn. Niet alleen wij als organisatie, maar ook de deelnemers zijn opgetogen. Ik denk dat velen zullen zeggen: dit voelde vertrouwd en als vanouds."

