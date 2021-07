Coronasituatie in Drenthe bijgesteld van 'waakzaam' naar 'ernstig'

De coronasituatie in Drenthe is verslechterd, blijkt uit het coronadashboard (Rechten: ANP/ROB ENGELAAR)

Omdat de situatie met het coronavirus in onze provincie verslechtert, is het risiconiveau voor Drenthe bijgesteld naar 'ernstig'. Dat valt op te maken uit het coronadashboard van de Rijksoverheid. Hiervoor was de situatie in Drenthe nog 'waakzaam'.

Om het risiconiveau per regio te bepalen, kijkt de overheid naar twee cijfers: het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Het meest ernstige cijfer van deze twee bepaalt het risiconiveau. Het aantal positieve tests in Drenthe loopt nu dermate hard op, dat het niveau 'zorgelijk' wordt overgeslagen. Iedere week wordt bepaald in welk risiconiveau een regio zit.

Wat betekenen de vier risiconiveaus?

De vier risiconiveaus betekenen eenvoudig gezegd het volgende:

1. Waakzaam: De situatie is onder controle te houden. Het aantal nieuwe besmettingen is laag. De druk op de zorg valt mee.

2. Zorgelijk: De situatie is lastig onder controle te houden. Er zijn veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is groot.

3. Ernstig: De situatie is slecht. Er is een groot aantal nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is erg groot.

4. Zeer ernstig: De situatie is erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen. De druk op de zorg is extreem groot.

Bescherming van kwetsbaren

Het kabinet wil met het inschalen van het coronaniveau per regio mensen met een kwetsbare gezondheid beschermen, ervoor zorgen dat de zorg niet overbelast raakt en goed zicht houden op het virus. De niveaus hebben geen gevolgen voor de maatregelen die in een regio gelden, want die zijn landelijk bepaald gelden voor heel het land.

Rest van Nederland

Niet alleen in Drenthe is het risiconiveau opgeschaald. In elf regio's geldt voortaan het hoogste niveau 'zeer ernstig'. Het gaat om Amsterdam-Amstelland, Groningen, Utrecht, Rotterdam-Rijnmond, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek, Hollands Midden, Haaglanden, Twente, Zaanstreek-Waterland en Midden- en West-Brabant.

Zeeland is de enige provincie op het één na laagste risiconiveau, namelijk 'zorgelijk'. Onder het niveau 'waakzaam' valt geen enkele regio meer.

