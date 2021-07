Ruinerwold niet blij met plan nieuwbouw: 'Die kolos is veel te groot'

Kunnen we terug naar de tekentafel? Dat vraagt een groep inwoners van Ruinerwold aan de ontwikkelaar die een appartementencomplex wil bouwen in het centrum van het dorp. Het gepresenteerde ontwerp zou te groot zijn en niet bij het dorpse karakter passen. Gemeente De Wolden ontving al acht zienswijzen van inwoners.

In Ruinerwold is een 16-koppig actiecomité dat zich zorgen maakt over de bouwplannen. "Het is een soort boerderij-complex. Zulke bouwwerken staan niet in die buurt, zeker niet van die grootte", zegt comitélid Arno Kroes. "Er tegenover staat restaurant De Klok, dat is op zijn hoogste punt 12 meter. Het nieuwe gebouw zou 16 meter hoog worden. Zo'n grote kolos past niet in het straatbeeld en het is funest voor de privacy van omwonenden."

Parkeerproblemen

Daarnaast stelt Kroes ook vraagtekens bij het aantal parkeerplaatsen. "Je moet op 1,6 auto per woning rekenen. Gemiddeld heeft een huishouden 1,3 auto's en je neemt 0,3 plaatsen voor de visite. Bij twintig woningen en 1,6 parkeerplaatsen komt dat neer op 32 plekken. In het huidige ontwerp zijn er 16. Daar krijgt de buurt last van. Verder twijfelen wij over de aanvoerroute van de parkeergarage. Die gaat nu over een pad dat veel gebruikt wordt door fietsende schoolkinderen. Kinderen vermijden de drukke kruising en gebruiken dat pad. Dat baart ons ook zorgen."

"We hebben niks tegen de ontwikkelaars", vervolgt Kroes. "Die mensen willen geld verdienen, het zijn ondernemers. Maar wij zijn de dorpsinwoners en hebben ook een belang. Ik hoop op een nieuw ontwerp dat kleiner is, beter past bij de dorpskern en minder verlies van privacy kent voor de omwonenden. Daarnaast zou ik mij meer richten op woningen voor jonge mensen. Voor hen is dit ontwerp niet geschikt, als ze het al konden betalen. Een betere mix van jong en oud zou mooi zijn."

Eelde

In 2012 waren er plannen om van Ruinerwold een beschermd dorpsgezicht te maken. Dat lukte toen niet, minister Jet Bussemaker legde het bij de inwoners neer. "Bij die aanvraag van het beschermd dorpsgezicht is gezegd dat we het zelf wel kunnen", vervolgt Kroes. "Laten we dan ook in beweging komen. Als er reuring in het dorp is, kan men daar niet onderuit."

Hij vergelijkt de situatie met plannen voor een groot appartementencomplex en een parkeergarage in Eelde. Daar werd een ontwerp door gemeenteraadsleden afgekeurd na zorgen onder de inwoners. "In Eelde is men terug naar de tekentafel, hopelijk gaan we dat in Ruinerwold ook snel."

Hoogwerker

Ontwikkelaar Jan van der Werff kan zich niet vinden in de kritiek. "Er staat nu een bankgebouw van 13 meter, wij gaan naar zestien. Dat verschil komt vooral door de prachtige rieten kap. Daar zitten helemaal geen ramen in. Met privacy heeft dat dus niets te maken", zegt hij.

"Daarnaast hebben we bij de presentatie van de plannen een hoogwerker geplaatst. Er zijn zo'n vijftien mensen naar boven geweest in het bakje. Die hebben gekeken vanaf het de hoogte waar straks precies de balkons komen. Op die middag heb ik niets gehoord over privacy", vervolgt Van der Werff.

Ook de zorgen over parkeerplekken volgt hij niet. "Wij zijn wel aan het kijken of we daar meer parkeerplaatsen kunnen creëren, bijvoorbeeld op het grasveld erachter. Daar willen we best aan meewerken, maar de huidige plannen passen binnen de normale normen. Daar passen we ons aan."

Stenen-stapelaar

"Smaken zijn natuurlijk verschillend, vervolgt de ondernemer. "Ik vind het heel goed dat mensen zienswijzen indienen. We zijn een democratisch land en daar hoort dit bij. Ik denk wel dat er meer voorstanders zijn dan tegenstanders, ik vind het aantal van acht zienswijzen ook nog erg meevallen. "Ik kan de punt van dit gebouw afhalen zodat het kleiner wordt. Dat wordt het een plat blok, maar volgens mij past dat juist niet in die omgeving."

"Ik ben geen standaard stenen-stapelaar", vervolgt Van der Werff. "Dit ontwerp past naar mijn mening goed bij de omgeving. We hebben echt kosten noch moeite gespaard. Het wordt een peperduur gebouw met kunstriet. Dat is drie keer duurder dan dakpannen, maar daar kiezen we toch voor omdat we het mooier vinden. Bij alles wat ik bouw neem ik het uitgangspunt dat ik er vijf jaar later nog steeds trots op moet zijn. Dat zal hier ook zo zijn: Ruinerwold krijgt er een mooi gebouw bij."

