Springruiter Chantal Regter maandenlang uitgeschakeld

Springruiter Chantal Regter (33), die bij stal Nijboer in Assen werkt, is de komende maanden uitgeschakeld. Bij een wedstrijd in Boijl kwam ze vrijdagavond na een val van haar paard verkeerd op haar voeten terecht waardoor haar knie het begaf.

Vandaag ging ze voor een second opinion naar een Belgische kliniek. Daar werd de diagnose gesteld dat zowel haar binnenste als haar buitenste knieband van haar linkerknie is afgescheurd. Ook haar meniscus is kapot. Volgende week donderdag wordt ze geopereerd.

'Ik voelde meteen dat het mis was'

"Gek genoeg heb ik geen pijn. Het stelde op dat moment eigenlijk weinig voor. Ik was een parcours aan het springen en na de zesde hindernis ging het mis. Ik raakte uit balans en daardoor stond ik ineens links naast m'n paard en ging hij rechtsaf zoals het hoort. Ik voelde meteen dat het mis was met m'n knie", herinnert Regter zich.

Twaalf jaar geleden dezelfde blessure

Ze herkende het gevoel nog van twaalf jaar geleden toen haar precies hetzelfde is overkomen. Ook toen scheurde ze haar kniebanden van dezelfde knie, maar bleef haar meniscus wel intact. "Maar toen was ik nog jong en koppig en was ik na tien weken weer op de been. Het is nog even afwachten hoe lang het nu gaat duren. Ik moet in ieder geval na de operatie van volgende week donderdag eerst acht weken rust houden. Dan moet ik weer terug naar België en moeten we kijken hoe het ervoor staat", verklaart Regter.

Herstel

"Bij motorcrossers duurt het herstel bij zo'n blessure een half jaar. Maar omdat ik als ruiter met m'n voet in een beugel zit, zou ik sneller weer wat moeten kunnen", aldus Regter. "Vooral de avond waarop het gebeurde was het een shit-moment. Ik moet me erbij neerleggen en het kan altijd erger. Ik ga wel gewoon 's morgens naar de paarden op stal en ik wil ook gewoon mee naar wedstrijden. Maar het rijden zal ik voorlopig uit handen moeten geven", besluit Regter.