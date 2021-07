Uitvaartcentrum nieuw thuis voor Verloskundigenpraktijk Hoogeveen

De praktijk was eerst gevestigd in het Bethesda ziekenhuis. Sinds vorig jaar werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. Verloskundige Maartje Hars legt uit: "We waren op zoek naar meer ruimte en een eigen identiteit. In het centrum van Hoogeveen waren de opties vrij beperkt. Toen kwamen we deze locatie tegen. Samen met de aannemer hebben we er een blik op geworpen. Al snel werd duidelijk dat we er iets moois van konden maken."

Gek gevoel

Het idee om de praktijk te vestigen in het voormalige uitvaartcentrum leverde in eerste instantie gemengde gevoelens op. "Het voelt toch gek", vervolgt Hars. "De uitvaartonderneming is vijf jaar geleden uit het pand vetrokken, maar de werkzaamheden die daar werden uitgevoerd zijn compleet het tegenovergestelde van wat wij doen. We zijn hier uit noodzaak naartoe verhuisd, maar we vinden het wel een mooie gedachte. We blazen het letterlijk een nieuw leven in."

Het gebouw heeft een grote centrale wachtkamer gekregen. Daarnaast zijn er twee grote voorlichtingskamers gebouwd. De spreekkamers zijn ingericht om betere echo's te maken. Maar de nieuwe locatie moet vooral een vertrouwd gevoel uitstralen. "Dat zie je terug in de kleuren die we hebben gebruikt", vervolgt Hars. "Een paar maanden geleden waren er alleen stalen buitenmuren. Het is erg mooi geworden."

De spreekkamers zijn ingericht om betere echo's te maken. (Rechten: Rechten: Verloskundigenpraktijk Hoogeveen)

Parkeerplaatsen

Buiten wordt er nog druk gewerkt aan de parkeerplaatsen, die moeten breder worden om parkeren makkelijker te maken. "Zeker voor zwangere vrouwen en moeders met een Maxi-Cosi is extra ruimte fijn", lacht Haar. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn is nog niet duidelijk, dat heeft vooral te maken met de zomervakantie en de komst van een fysiotherapeut die gebruik gaat maken van het gebouw. "Die neemt ook weer klanten met zich mee."

Een grote opening is er nog niet geweest, het feest staat later op de planning dit jaar. "Corona heeft daar een grote rol in gespeeld", legt Haar uit. "Daarom zijn we een beetje stilzwijgend begonnen. We zijn momenteel druk bezig met het draaien van spreekuren. In december willen we nog een keer een grote opening houden."