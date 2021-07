Provincie zet een handtekening onder duurzame ontwikkelingsdoelen

Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma en gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) zitten in een Amerikaanse schoolbus in de Eerste Wijk in Veenhuizen. Een plek waar onder meer gedetineerden, asielzoekers en mensen uit de reclassering werken. Ze verbouwen hop, wassen prei en werken in de kassen tussen de bloemen. Het SDG-icoon, de Amerikaanse schoolbus, stopt op verschillende plekken in ons land. Door middel van activiteiten wordt de verbinding tussen de inwoners en het bestuur van ons land gemaakt. Vandaag dus in Veenhuizen.

"In 2030 willen we een grote stap gezet hebben", vertelt gedeputeerde Stelpstra die over klimaat en energie gaat. "Mijn droom is dat we in 2030 een klimaatneutrale provincie zijn, maar ik ben ook realistisch." Een klimaatneutrale provincie is misschien een te hoog streven. Maar dat een groot deel van de provincie neutraal is, moet lukken, denkt hij.

Stelpstra vraagt zich af of die duurzaamheidsdoelen - welke door aangesloten landen bij de Verenigde Naties (VN) zijn afgesproken - wel te halen zijn. "Maar we móéten. Zeker in Drenthe. Het is een prachtige provincie met heel veel eigen producten." Drenthe heeft enthousiaste mensen nodig die bestuurders helpen, vindt de gedeputeerde. "Maar ook dappere bestuurders die het gewoon gaan doen."

'Het gaat iedereen aan'

"Het gaat om het creëren van bewustwording", zegt Ria Haan, Statenlid van GroenLinks. "Deze doelen gaan iedereen aan. Iedereen wil het goed hebben, niet in armoede leven, een huis hebben." Voor de provincie ligt er een forse klus om mensen mee te krijgen, omdat de provincie toch verder van mensen af staat dan een gemeente. Een referendum kan volgens Haan een manier zijn om burgers erbij te betrekken. Met kleine stapjes kun je een heel eind komen, meent het Statenlid.

De bus in om te bespreken hoe Noordenveld de duurzame ontwikkelingsdoelen kan behalen (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Mensen erbij betrekken

In de gemeente Noordenveld is het tijd voor actie. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk, maar die verandering moet niet alleen komen vanuit het ambtelijke apparaat. Nog voordat de commissaris van de Koning en de gedeputeerde in de bus stappen, zitten er al ondernemers en inwoners van de gemeente Noordenveld in. Zij discussiëren over de duurzame doelen. Wat moet er gebeuren willen ze dat niet alleen de politiek zich bemoeit met die doelen, maar ook de 'gewone' inwoners? Misschien moet er een supermarkt komen waar men alleen lokale producten verkoopt, vinden zij. Het is een begin.

De 18-jarige Esmée Visser zit vandaag de hele dag in de bus. Na de eerste stop in Veenhuizen, gaat ze mee naar het gemeentehuis in Roden waar ook het college van burgemeester en wethouders plaatsneemt in de bus. Visser wil dat er ook geluisterd wordt naar jongeren en daarom stelt zij vandaag kritische vragen bij de ideeën over de duurzame doelen in de gemeente. "Ik weet eerlijk gezegd nog niet welke ideeën ik allemaal kan inbrengen, maar er zijn vast genoeg ideeën te bedenken", meent ze. Na de zomer hoopt de Noordenvelder meer inbreng rondom de duurzame ontwikkelingsdoelen te hebben.