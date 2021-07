Ex-legkippen krijgen beter leven in Wezuperbrug

Momenteel scharrelen zestien kippen vrolijk rond op het erf. Wel in vier verschillende rennen, want er zitten ook hanen tussen. Allemaal komen ze uit een nare situatie, zoals een legbatterij. Op de kleinschalige opvang worden ze weer opgelapt en verzorgd, tot ze overlijden. De kippen hier worden doorgaans een stuk ouder dan waar ze vandaan komen: de eierindustrie.

Kippen redden

"We houden van dieren, we hebben er de plek voor en we merkten dat kippen eigenlijk niet zo oud worden", vertelt Liane Morsink. "We zijn ons daarin gaan verdiepen en kwamen erachter dat kippen, die gefokt worden voor het eieren leggen, aandoeningen hebben en daarom jong overlijden. Vandaar dat we al tien jaar geleden besloten om een aantal kippen te redden."

Stichting Ex-legkipjes heeft plek voor twintig kippen. Veel kippen hebben intensieve zorg nodig en dat kost veel tijd en geld. Om ervoor te zorgen dat de legkippen geen eieren meer leggen, worden implantaten ingebracht. De kippen op het erf van Liane en Willem worden als ze anderhalf jaar zijn gered, en kunnen er wel tien jaar oud worden.

Schootkipjes

De dierenvrienden werken samen met een Duitse organisatie, die veel afgedankte kippen kosteloos bij boeren ophaalt. Die kippen worden geadopteerd. Volgens Morsink is het dankbaar werk: "Andere mensen zitten met een kat op schoot, wij soms met een kip. We doen het niet voor onszelf en meestal lopen ze in hun eigen groepje, maar ze willen soms ook op schoot."