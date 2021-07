Eerste windmolen in Veenkoloniën wordt deels afgebroken

In het midden van de molen wordt namelijk een zogeheten torendemper geplaatst. Deze moet trillingen van de toren, die door de wind worden veroorzaakt tegengaan. Dit is om de constructie stabiel te houden en slijtage te verminderen. Als het weer het toelaat, wordt er begonnen met de af- en opbouw.

Ontwerp aangepast

In de andere 44 windmolens in het gebied zit deze torendemper al wel. Na de plaatsing van de eerste turbine, is het ontwerp voor het windpark nog iets aangepast. Dat gebeurde voor de andere windmolens gebouwd zijn.

De eerste windmolen bij 1e Exloërmond werd in 2019 gebouwd als testmolen om te kijken of de windturbines geen invloed hebben op de radiotelescoop LOFAR bij Exloo. In augustus 2019 draaide die turbine de eerste testrondes. De resultaten waren positief: de bouw van het gehele windpark kon worden doorgezet.

Afgelopen weekend zijn de laatste rotorbladen aan de laatste windturbine gemonteerd. Dit betekent dat de bouw van het park zo goed als afgerond is. Het duurt nog enkele maanden voordat de windmolens in het park in gebruik worden genomen. Ze worden stuk voor stuk aangesloten en ingeregeld.