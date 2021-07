In Drenthe werken de meeste mensen in de technische/ict-sector

De sector Technisch/ict is in Drenthe het grootst. In onze provincie werkt zo'n 20 procent van de mensen in die sector. Het gaat dan om ongeveer 27.000 mensen. In het grootste deel van de regio's ligt het percentage ook rond de 20 procent.

De op een na grootste sector in Drenthe is Zorg & Welzijn. Bijna 15,8 procent van de Drenten werkt in deze sector, wat neerkomt op 22.000 mensen. Dit ligt overigens dicht bij de twee na grootste sector, de bedrijfseconomische sector. In die sector werkt 15,6 procent van de Drenten oftewel 21.000 werknemers.

Bekijk op deze kaart hoeveel mensen er in welke sector werken. Selecteer een sector in het uitklapmenu. Verhaal gaat verder onder de kaart:

Kleine sectoren

De kleinste sectoren in Drenthe zijn de sectoren 'Openbaar Bestuur' en 'Management'. In deze sectoren werken 4.000 (ruim 3 procent) en 6.000 mensen (ruim 4 procent).

Logistiek

Wat verder opvalt op de kaart is dat in Drenthe, ten opzichte van andere regio's, veel mensen in de logistiek werken. Slechts in drie andere regio's (Gorinchem, Rivierenland en Zeeland) ligt dit relatieve aantal hoger. In Drenthe gaat het om 8,1 procent van de mensen, wat in onze provincie neerkomt op 11.000 werknemers.