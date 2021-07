Gemiddelde prijs van een huurwoning in Drenthe licht gedaald

De gemiddelde huurprijs van een woning in de vrije sector in Drenthe is licht gedaald. Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020, is de prijs in de eerste maanden van dit jaar met 2,8 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van huurhuizenplatform Pararius en LocalFocus.

In de maanden april, mei en juni van dit jaar was de gemiddelde huurprijs in onze provincie 9,88 euro per vierkante meter. Een jaar eerder was dat 10,16 euro. De gemiddelde huurprijs van een huurwoning in de vrije sector ligt landelijk op 16,37 euro per vierkante meter.

Landelijke cijfers

Sinds 2015 zat de prijs van een vrijesectorwoning in de lift. Eind 2019 bereikte de gemiddelde vierkantemeterprijs met bijna 17 euro het hoogtepunt. Sinds het uitbreken van de coronacrisis lijkt de huurmarkt wat af te koelen. Het landelijk gemiddelde ligt al vier kwartalen lager dan een jaar eerder.

In Zeeland valt zelfs een daling van 8,5 procent te noteren. En in Noord-Holland waren de prijzen gemiddeld vijf procent lager dan een jaar eerder. Flevoland en Utrecht blijken wel uitschieters. In de eerstgenoemde provincie stegen de prijzen in het tweede kwartaal met ruim zeven procent. In de provincie Utrecht lagen de prijzen vier procent hoger dan een jaar eerder.