Gratis bomen om klimaatverandering te remmen

Gratis bomen en struiken om de klimaatverandering te remmen en de biodiversiteit te herstellen. Dat is het doel van de Meer Bomen Nu campagne. Sinds deze week kan iedereen die ruimte heeft voor wat extra groen de bomen aanvragen. In Drenthe hebben inmiddels 36 plantlocaties zich gemeld.

"Ik ben bang dat we overvraagd gaan worden", vertelt coördinator Tsjeard Hofstra. "We hebben juist meer oogstlocaties nodig en mensen die willen meehelpen."

Het idee

De gratis bomen en struiken komen uit de natuur. Jaarlijks produceren alle eiken, beuken, wilgen enzovoort heel wat zaailingen. In sommige gevallen op plekken waar dat niet gewenst is of waar de stekjes het niet zullen overleven. Het initiatief Meer Bomen Nu verzamelt het jonge groen om het op andere plekken uit te planten. "Een enorme logistieke operatie", aldus Hofstra, die om de nodige flexibiliteit vraagt.

"Bij een kweker krijg je precies wat je hebt besteld, maar in dit geval werkt dat anders. Wij hebben het te doen met de overdaad die de natuur ons biedt. Dat betekent relatief veel beukensoorten en wat minder van de populaire vruchtdragende soorten."

Regionaal

Het streven is om de geoogste bomen en struiken zoveel mogelijk in dezelfde regio terug te planten. "Maar als er over is van een bepaalde soort dan gaan ze naar een andere locatie. Zo kan het dat de boompjes uit het Drents-Friese Wold elders in het Noorden terecht komen. En we houden rekening met de soorten die een specifieke grondsoort nodig hebben. Een beuk planten we niet op kleigrond want dat werkt niet."

Tweede editie

Dit is het tweede jaar dat Meer Bomen Nu jonge bomen gaat verplanten. Afgelopen seizoen werden in Drenthe ruim 50.000 bomen aangevraagd die op bijna zeventig locaties werden gepland. Op negen plekken waaronder in het Drents-Friese Wold, op het Holtingerveld en in de buurt van Dalen werden zaailingen geoogst. Tachtig procent van de zaailingen heeft de verhuizing overleefd.

Oogst

Half november begint het echte werk: de bomen oogsten. "Weer of geen weer, de oogst gaat door", verzekert Hofstra. "Voor de bomen die uit de grond gehaald worden, is een beetje druilerig weer juist goed. De zonnige dagen zijn veel gevaarlijker voor de zaailingen."

