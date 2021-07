Aanleg glasvezel kleine kernen Emmen gaat door

De aanleg van glasvezel in de kleine kernen en de regio buiten de bebouwde kom van Emmen gaat door. 45 procent van de bewoners heeft zich ingeschreven en dat is voor het bedrijf GlasDraad Drenthe voldoende om het snelle internet aan te leggen.

De afgelopen maanden werden bewoners over het glasvezel geïnformeerd. "Het enthousiasme in de kleine kernen van Emmen is groot, ondanks dat we door Covid en de afstanden niet iedereen persoonlijk hebben kunnen bereiken. We hebben daarom besloten dat we sowieso gaan aanleggen", vertelt projectleider Martijn Betlem van GlasDraad. "Alleen de adressen die zich voor 26 juli hebben aangemeld, krijgen de aansluiting."

Iedereen glasvezel

Emmen en het buitengebied hebben al een glasvezelnetwerk. "Of je er nu gebruik van maakt of niet, dit netwerk is ongelooflijk belangrijk om klaar te zijn voor de toekomst", aldus Frans Krijbolder, inwoner van Roswinkel. Het glasvezelbedrijf organiseert nog extra informatiemogelijkheden voor de betreffende gebieden. Deze zijn te vinden op de website van GlasDraad Drenthe.

