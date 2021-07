Vervolgonderzoek naar muggenoverlast van start

Deze zomer roept Wageningen University & Research opnieuw op om de mate waarin overlast van muggen wordt ervaren, door te geven via Muggenradar.nl. De gegevens over muggenoverlast die vorig jaar verzameld zijn, hebben interessante informatie opgeleverd.

Enerzijds vermoeden onderzoekers dat het opwarmende klimaat zorgt voor een langere periode waarin steekmuggen actief zijn. Anderzijds denken zij dat nieuwe, invasieve muggensoorten vanuit Zuid-Europa naar het noorden oprukken. Onderzoek moet uitwijzen hoe we ons hierop kunnen voorbereiden.

Virusziekten

Lang niet alle muggen steken. Het zijn de vrouwtjes van steekmuggen die overlast veroorzaken. Zij zuigen bloed op voor de aanmaak van eitjes. Om ervoor te zorgen dat het bloed niet stolt tijdens het opzuigen, laten ze een stofje achter in de steekwond dat die stolling tegengaat, een anticoagulans. Dat stofje veroorzaakt de jeuk die gepaard gaat met een muggenbeet.

Steekmuggen veroorzaken niet alleen jeuk maar kunnen ook ernstige ziektes overdragen zoals chikungunya, dengue of knokkelkoorts en de westnijlziekte. In het zuiden van Europa zijn de afgelopen jaren enkele kleine en grote uitbraken geweest van deze ziektes. Met het oprukken van muggen uit het zuiden kunnen deze virusziekten meereizen.

Veldstudies

Daarom is onderzoek naar de effecten van de veranderingen in klimaat en milieu op muggenpopulaties en de door muggen overgebrachte ziekten belangrijk. Dit onderzoek vindt plaats binnen het One Health PACT consortium. Een van de onderdelen van dat onderzoek is het vergelijken van muggenvangsten in het veld met de muggenoverlast die via Muggenradar.nl wordt doorgegeven.

Muggenoverlast

Tijdens hitteperiodes is er meer overlast van muggen. Zo is uit de meldingen van vorig jaar gebleken dat tijdens de hittegolf die zomer meer overlast werd ervaren dan daarvoor en daarna. Die relatie met toenemende warmte heeft verschillende oorzaken. Steekmuggen zijn koudbloedig en worden actiever naarmate de temperatuur stijgt. Maar ook de open ramen tijdens warme periodes zorgen ervoor dat we meer in contact komen met muggen.

Overlast voorkomen

Naast het doorgeven van muggenoverlast kun je ook wat doen om die overlast te voorkomen. Steekmuggen leggen hun eitjes op stilstaand water bijvoorbeeld in een emmer of een verstopte dakgoot. Zorg ervoor dat je deze bronnen verwijdert. Een andere beproefde methode om muggenbeten tegen te gaan is het gebruik van horren en een klamboe om onder te slapen.

