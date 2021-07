Deze week geen operaties meer in Diaconessenhuis Meppel na brand

Vandaag zijn er dertien operaties uitgesteld, meldt een woordvoerder van Isala.

Alle patiënten die deze week in het Diaconessenhuis zouden worden geopereerd, worden gebeld. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat afspraken op de polikliniek morgen en vrijdag wel door kunnen gaan, zo is te lezen op de website van het ziekenhuis.

Brand

De maatregelen worden genomen vanwege een brand vanochtend in een transformatorhuisje op het buitenterrein van het ziekenhuis. De locatie is daarom overgegaan op noodstroom. Volgens het Diaconessenhuis is er geen gevaar geweest voor patiënten en medewerkers. Ambulances die gewonden naar de Isala-locatie in Meppel zouden moeten brengen, gaan voorlopig naar het ziekenhuis in Zwolle. Patiënten die nu in Meppel verblijven, hoeven niet verplaatst te worden naar Zwolle.

Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Er kwam veel rook vrij, evacuatie van het ziekenhuis was niet nodig.

