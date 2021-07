Elk treinstation in Drenthe krijgt een AED

Voor acht stations in Drenthe, waaronder die in Meppel, zijn de AED's nieuw (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Elk treinstation in Nederland krijgt een automatische externe defibrillator (AED). Daarmee wordt de overlevingskans van mensen die op een treinstation een hartstilstand krijgen groter. De uitbreiding van het AED-netwerk begon vandaag op station in Culemborg.

Tot nu toe hingen AED's alleen op de vijftig grootste stations, waartoe ook Assen behoort. Ook de andere acht treinstations in Drenthe krijgen de komende maanden dus een AED. De Hartstichting wil zo een landelijk dekkend netwerk van AED-apparaten in Nederland. De NS en ProRail willen daaraan bijdragen.

Twee AED's

In totaal worden over de 400 treinstations in Nederland 715 apparaten opgehangen. Dat betekent dat veel stations er twee krijgen. "Stations hebben vaak twee uitgangen. Dan moet je inchecken om aan de andere kant te komen. Omdat dat lastig is, hangen we op veel plekken twee AED's op", licht een woordvoerder van spoorwegbeheerder Prorail toe.

Het ophangen van alle AED's duurt ongeveer negen maanden. Naast de nieuwe AED's worden ook 265 bestaande apparaten vervangen. "Die zijn straks dus weer hypermodern", vertelt de woordvoerder. "We kunnen in de trein geen AED installeren. Daarom wordt er dus elk treinstation een AED. De machinisten weten waar ze hangen. Dat is fijn voor reizigers én voor iedereen die bij een station in de buurt woont. Ook voor de omgeving van stations is het een fijne toevoeging."

Oproepsysteem HartslagNu

De AED's worden gebruikt voor het oproepsysteem HartslagNu. Mensen die een reanimatietraining hebben gevolgd, kunnen zich voor dat oproepsysteem aanmelden.

Lees ook: