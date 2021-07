35.000 bezoekers per dag welkom bij WK Superbike op TT Circuit

In 2019 stond Michael van der Mark twee keer op het podium in Assen (Rechten: ANP Vincent Jannink)

"We hebben geluk dat we zoveel zitplaatsen hebben", reageert directeur van het TT Circuit Peter Oosterbaan. "Met een capaciteit van 35.000 plekken hebben we genoeg plaats voor zowel het WK Superbike als Jack's Racing Day. Bezoekers hoeven, in tegenstelling tot bij de TT, geen anderhalve meter afstand te houden en iedereen mag zelf een plekje op de tribune uitzoeken. En ook in tegenstelling tot bij de TT plaatsen we nu wél twee videowalls zodat het nog aantrekkelijker wordt voor publiek."

Toeschouwers zijn alleen welkom als ze op hun CoronaCheck-app een QR-code kunnen laten zien die bewijst dat ze volledig gevaccineerd zijn, een geldige negatieve test hebben of dat ze hersteld zijn van Covid.

Corona

Vorig jaar is het WK Superbike op het TT Circuit afgeblazen vanwege de coronacrisis. Dit jaar was het in eerste instantie de bedoeling dat het seizoen van 23 tot 25 april in Assen zou worden geopend. Maar vanwege de coronamaatregelen werd het weekend naar juli verplaatst.

In 2019 kwamen er in het weekend van het WK Superbike 30.500 toeschouwers naar Assen. De race op zaterdag werd toen, in verband met sneeuw, verschoven naar de zondag. In 2018 kwamen er 34.000 toeschouwers naar het WK Superbike-weekend op het TT Circuit.

Michael van der Mark

De Nederlandse troef bij het WK Superbike is de Rotterdammer Michael van der Mark (28). Hij maakte na vier seizoenen de overstap van Yamaha naar BMW en staat na vier race-weekenden op de achtste plaats in de strijd om de wereldtitel. Bij zijn laatste optreden bij het WK Superbike in Assen finishte de Rotterdammer op de derde en de tweede plaats.

Van de tien keer dat hij in het verleden op het TT Circuit van start ging, stond hij zeven keer op het podium. En ook op de BMW zijn de verwachtingen nu hoog gespannen.

"Je hoeft hier niet keihard te remmen. En dat is fijn want dat is nog een zwakke plek van de BMW. Dus daarom heb ik er extra veel zin in", zegt Van der Mark. Ook kijkt hij er naar uit om weer met publiek te racen. "Daar doen we het allemaal voor. We hebben nu veel races zonder publiek gereden en dan merk je pas wat je mist."

Rentree Bennie Streuer in WK zijspannen

Als bijprogramma van het WK Superbike wordt ook de strijd om de wereldtitel bij de zijspannen in Assen uitgevochten. Dat betekent de officiële rentree van Bennie Streuer uit Grolloo. Samen met z'n passagier Emanuelle Clement knalde hij op 9 april tijdens een test in Duitsland frontaal op een muur.

De Française wist op tijd uit het span te komen en bleef wonderwel ongedeerd. Streuer liep verschillende beschadigingen op aan z'n rugwervels. Verder had hij een scheurtje in z'n bekken en gekneusde ribben. Na drie maanden zal hij z'n rentree op Assen maken.

"Het enige nadeel dat ik nu heb is het materiaal. Dat is namelijk helemaal nieuw. Ik heb maar weinig hergebruikt. Fysiek voel ik me in orde. Ik merk er eigenlijk niks meer van. Ik heb nergens pijn", zegt Streuer. Omdat hij de eerste vier wedstrijden van het WK miste, is zijn vaste bakkenist Clement overgestapt naar een ander span. Jeroen Remmé rijdt nu het WK-seizoen met Streuer uit. "Ik denk dat de top vijf in Assen wel haalbaar moet zijn", laat Streuer weten.

Ook Ilse de Haas is in haar woonplaats van de partij. Zij is dit seizoen de vaste passagier van vijfvoudig wereldkampioen Pekka Päivärinta uit Finland. Ook de zwager van Bennie Streuer; Kees Endeveld uit Grolloo doet mee in de strijd om de wereldtitel bij de zijspannen. Hij rijdt met zijn Duitse passagier Hendrik Crome.

Buis verdedigt wereldtitel Supersport 300

Bij de strijd om de wereldtitel in de Supersport 300-klasse staan vier Nederlanders aan de start. Regerend wereldkampioen in deze klasse is Jeffrey Buis (19) uit Steenwijkerwold. Hij mag dit seizoen proberen z'n wereldtitel te prolongeren. Maar na vijf race-weekenden staat de Kawasaki-coureur op de negende plaats. De voortekenen voor Assen zijn goed. "Ik was hier tijdens de test sneller dan ooit tevoren. Dus dat is mooi", zegt Buis.

Verder starten in het WK Supersport 300 Koen Meuffels, Victor Steeman en Ruben Bijman.