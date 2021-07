Nieuwe serie over Bartje: 'Kinderen vroeg kennis laten maken'

Bartje is ooit bedacht door leraar Anne de Vries uit Kloosterveen. In de winter van 1934-1935 schreef hij een boek over de familie Bartels, een arm landarbeidersgezin. Het boek wordt een succes en de rebelse Bartje groeit uit tot een Drents symbool. Na de televisieserie van het boek, in 1972, wordt de arbeiderszoon ook in de rest van Nederland een begrip.

Nieuwe generatie

Door de komende miniserie krijgt een nieuwe generatie de kans om Bartje te leren kennen. Het educatieve project wordt gemaakt door JeugdTheater Garage TDI in samenwerking met het ICO Centrum voor Kunst en Cultuur en is onderdeel van een groter educatieproject voor kleuters.

Op de tweede opnamedag zijn de ouderwetse huisjes in het openluchtmuseum Ellert en Brammert, het decor voor de serie. Onder andere de beroemde scène met de bruine bonen wordt hier opgenomen.

Cultureel erfgoed

Dorien Volkers, van het JeugdTheater, onderstreept het belang van het project. "Het boek en de film over Bartje zijn allebei te moeilijk om te begrijpen voor kleuters, daarom maken we deze serie. Bartje is cultureel erfgoed in Drenthe en dus is het belangrijk dat kinderen vroeg kennismaken met Bartje."

In de serie komen verschillende thema's naar voren waar kinderen mee leren spelen, legt Volkers uit. "Het gaat over kennismaken met de natuur en wat er allemaal bloeit. Maar ook over wat er gebeurt als je je moeder een belofte maakt, maar die niet nakomt. En het spannende van een eerste schooldag".

100 jaar geleden

De 12-jarige Daan Haan uit Beilen speelt de broer van Bartje in de serie. "Ik kende Bartje wel, want er staat een heel groot beeld van hem in Beilen. Alleen het verhaal achter Bartje kende ik niet, dat leer ik nu door hierin te spelen. Leuk om te zien hoe het 100 jaar geleden eraan toeging."

