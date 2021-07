Berucht zebrapad in Coevorden: 'Sommige bewoners durven niet naar centrum te lopen'

Pal voor de ingang van appartementencomplex Het Bastion, waar behalve particulieren ook veel mensen met een beperking wonen, ligt het zebrapad over de Wilhelminasingel. Het is voor de bewoners de directe verbinding met het centrum van Coevorden. Dat is maar een meter of tweehonderd lopen, maar vooral die eerste paar meters zorgen ervoor dat veel bewoners liever hun boodschappen halen aan het EDS-plein, dat achter het Bastion ligt.

Veilig oversteken

"We vinden het erg jammer dat sommige automobilisten niet stoppen voor het zebrapad", zegt Arend Naber. Hij woont in de woonvoorziening van Cosis in Het Bastion en is voorzitter van de cliëntenraad. "Sommige bewoners worden er onzeker van. We moeten gewoon veilig kunnen oversteken."

Over de tenen heen

Medebewoner Hermien Kappert loopt achter een rollator en steekt dus niet snel de straat over. Ze heeft een paar jaar geleden al eens een naar incident meegemaakt. "Voor een automobilist ging het niet snel genoeg. Die reed over mijn tenen heen. Mijn begeleider gebaarde nog om te stoppen, maar hij reed gewoon door. Ik heb er dagen last van gehad." Toch gaat ze elke zaterdag nog heen en weer naar de binnenstad, maar er zijn bewoners die dat niet meer durven.

Bij het zebrapad in Coevorden ontstaan soms gevaarlijke situatie (verhaal gaat verder onder de video):

Locatiehoofd Femke Gommer van Cosis weet dat het probleem al jaren speelt: "Sinds dat we hier zitten, vanaf 2003, hebben de bewoners moeite met het oversteken. De auto's rijden vaak harder dan de toegestane 50 kilometer per uur, terwijl ik die snelheid al riskant vind voor deze zone."

"Er zijn bewoners die ons opbellen en vragen of we even met ze mee kunnen lopen, omdat ze willen oversteken om weer terug te komen. Dat maakt dat mensen afhankelijk worden van ons. Als je een rollator, scootmobiel of rolstoel gebruikt, is het lastig. Je moet de stoep af en op, dus je bent niet zo snel", legt Gommer uit.

Drempel

Bij de gemeente Coevorden zijn door de bewoners al meerdere klachten ingediend over de voetgangersoversteekplaats. Een oplossing zou een drempel zijn, stelt Gommer voor: "Zo kun je hopelijk gelijkvloers oversteken en dat remt de auto's af." Bewoner Arend Naber zou daarbij graag zien dat auto's op de Wilhelminasingel niet harder dan dertig kilometer per uur mogen.

Scenario's

De gemeente Coevorden laat weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing en dat daarvoor de eerste schetsen met mogelijke scenario's voor de situatie af zijn. Na de zomer volgt het gesprek daarover met de bewoners van Het Bastion.