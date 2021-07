Bennie Streuer vindt in Jeroen Remmé nieuwe bakkenist voor WK

"Emanuelle is direct na het ongeluk bij Tod Ellis ingestapt bij de eerste WK-wedstrijd. Ook ter vervanging van zijn bakkenist. Maar dat ging meteen goed; ze stonden tweede in het kampioenschap. En daarom heeft ze besloten om met hem het seizoen af te maken", reageert Streuer.

Crash

Samen met Clement knalde hij op 9 april tijdens een test in Duitsland frontaal op een muur. De Française wist op tijd uit het span te komen en bleef wonderwel ongedeerd. Streuer liep verschillende beschadigingen op aan z'n rugwervels. Verder had hij een scheurtje in z'n bekken en diverse gekneusde ribben. Na drie maanden maakt hij straks z'n rentree op Assen. Maar dus zonder Clement.

"Ja, zonder passagier had ik er gelijk weer een groot probleem bij. Maar ik denk dat dat probleem nu opgelost is met Jeroen", verklaart Streuer.

"Ik wist meteen dat ik 'ja' zou gaan zeggen'

En de twee kennen elkaar al aardig. Remmé was onder meer de passagier van Kees Endeveld, de zwager van Streuer, die ook in Grolloo woont. Ook reden ze al eens samen tijdens een training in Hongarije. Maar die sessie eindigde in de grindbak. Toch hoefde Remmé niet lang na te denken toen Streuer hem belde of hij met hem het WK wilde afmaken.

"Toen de telefoon overging dacht ik al meteen dat hij me hiervoor zou vragen en wist ik ook al meteen dat ik 'ja' zou zeggen", aldus Remmé.

Vol vertrouwen werken de mannen naar hun gezamenlijke WK-debuut, over anderhalve week, in Assen. Het doel daar is de top vijf.