Tien jaar na instorten televisietoren Hoogersmilde: 'Het dorp stond op de kop'

Grote fotoalbums en plakboeken worden bij elkaar verzameld als we Wieldraaijer vragen naar verhalen over de zendmast. Foto's van de instorting, foto's van de opbouw, maar de collectie bevat ook foto's van ver daarvoor. Toen bijvoorbeeld in 1968 de toren getopt werd door een straaljager. "Als ik hier doorheen blader komt alles weer naar boven", vertelt hij.

Rode draad

De toren vormt een rode draad in zijn leven. Zijn moeder ging sinds het bestaan van de toren als koffiejuffrouw iedere dag met de lift op en neer. "Als je uit school kwam en het was slecht weer, dan liep je daar naartoe. Je drukte op de bel en ging je naar boven", vertelt Wieldraaijer. "Van jongs af aan zit dat er dus in. Ik lette altijd op de televisietoren."

De trots geldt voor meer inwoners van Hoogersmilde. Het gebouw is een baken, een herkenningspunt, dat het dorp onderscheidt van de rest. "Iedereen sprak altijd van de televisietoren. Als je wegging, al was het voor een dag, dan was het op de terugreis zo van: we zijn er bijna weer, want we zien de toren. Dat was voor bijna alle inwoners zo."

Ten gronde

Wieldraaijer verliet nooit het dorp en de fotocollectie breidt zich nog steeds uit. De dag waarvan hij misschien wel de meeste foto's heeft, is de dag dat de zendmast ten gronde ging, precies tien jaar geleden. Die dag weet hij nog goed. "Het stond helemaal op de kop hier. Er kwamen net zoveel mensen kijken als Hoogersmilde aan inwoners had. De verhalen waren niet van de lucht. Iedereen vond het interessant."

Weten wat Wieldraaijer dan precies zag? Bekijk hieronder de video.