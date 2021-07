Piratencultuur officieel bestempeld als immaterieel erfgoed

Het gaat hierbij om alle legale activiteiten die in het verleden vanuit de zendpiraterij zijn ontstaan. De ouderwetse 'illegale' zendpiraat is tijdens de benoeming van de loopplank geduwd en valt dus buiten de boot.

Trots

Peter Zwiers, bekend als Drents PvdA-Statenlid, staat aan de wieg van Stichting Piratencultuur en is kartrekker van het initiatief om de piratencultuur op te laten nemen in de inventaris van Immaterieel Erfgoed. Hij is vanzelfsprekend trots: "Dit is waarvoor we ons al die jaren hebben ingezet."

Daarnaast koestert Zwiers de hoop dat het bijdraagt aan een positiever beeld van de zendpiraat: "Ik hoop dat steeds meer mensen gaan zien dat de 'zendpiraterij' ook heel veel positiefs brengt. Met die gedachte en hoop is het allemaal eigenlijk begonnen."

Oud-Hollandse muziek

De Cultuur van de Piratenmuziek bestaat uit de legale activiteiten die in het verleden vanuit de zendpiraterij zijn ontstaan. Het omvat zowel het draaien, het via internet uitzenden, het maken en zingen, als het beluisteren van piratenmuziek.

Het gaat veelal om Nederlandstalige muziek die niet of nauwelijks te horen is op de zenders uit 'Hilversum'. "De populaire liedjes die hoor je nog wel eens op de radio, maar de oud-Hollandse muziek hoor je bijna nooit. Dat is juist waar wij van houden: Nederlandstalig, Duitstalig, Schlagers, Polka's, enzovoort", zegt zendpiraat en dj van Radio Moonlights, Michel Nijman.

De Cultuur van de Piratenmuziek (met uitzondering van illegaal zenden) is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Het legale deel wordt toegevoegd aan de inventaris. Hiertoe behoort onder andere: Het legaal zenden via een vergunning of via internet

De piratenmuziek, zoals de schlagers, polka's en Nederlandstalige hits

De (dorps)feesten met de bijbehorende piratenmuziek

De activiteiten in de zolderstudio's en studio's in schuren en blokhutten

Hiertoe behoort nadrukkelijk niet en valt dus niet onder het erfgoed:

Het illegaal zenden: zenden zonder vergunning

De toekomst

"We zijn erg dankbaar voor alle steun van liefhebbers en artiesten, zodat we de piratencultuur voor de toekomst kunnen borgen. Er zijn zoveel mensen die ermee opgroeien, dat we dit gewoon niet verloren kunnen laten gaan", vervolgt Zwiers.

Het gaat volgens het Statenlid dan ook niet alleen om de piratenplaatjes, maar om een stukje noordelijke identiteit: "De piraten zijn bepalend voor de plattelandscultuur in met name Noord- en Oost-Nederland. De toevoeging aan de inventaris leidt er hopelijk toe dat mensen de piratenmuziek positiever gaan waarderen."

Samenzijn

Met name in dat laatste kan Nijman zich vinden: "Door de illegale activiteiten van vroeger staan piraten meestal in een negatief daglicht. Dit is eindelijk positief nieuws, want het gaat niet alleen om het zenden. Het gaat vooral om het samenzijn." Dat beaamt Zwiers: "Zoveel mensen waarderen deze muziek, kijk maar eens om je heen. Iedereen hier in het Noorden en Oosten groeit er bijna mee op."

De stichting Piratencultuur blijft zich inzetten voor de borging van de piratenmuziek en wil ervoor zorgen dat iedereen kennis kan maken met deze muziek door onder meer op scholen langs te gaan. Al is dat geen piratenmuziek, maar toekomstmuziek. De benoeming tot Immaterieel Erfgoed is in ieder geval de eerste in - als het aan Zwiers en Nijman ligt - een reeks stappen in de goede richting.