Peizermarkt en Zomerfeesten afgelast vanwege corona

De geboekte artiesten en de 65 marktkooplieden die zich hadden aangemeld voor de Peizer Jaarmarkt moeten worden afgebeld. Net als het licht, geluid en de podia die al geregeld waren. Corona gooit, zoals bij veel evenementen het afgelopen anderhalve jaar, opnieuw roet in het eten.

Goede hoop

Eerder had het bestuur goede hoop dat het evenement door kon gaan. Er zou wat gebeuren in het dorp, maar wat precies was begin juni nog niet duidelijk. De voorzitter van Volksvermaken hoopte meer dan de 600 bezoekers van vorig jaar te kunnen ontvangen op het evenemententerrein in Peize. Maar dit jaar zal niemand in Peize naar de kermis of het horecaplein gaan.

Duidelijkheid

De snel stijgende besmettingsaantallen van de afgelopen weken zorgen ervoor dat het onzeker is wat er kan en mag. Het bestuur van Volksvermaken Peize wil duidelijkheid scheppen voor alle betrokkenen, maar ook voor henzelf. In een bestuursvergadering is gisteravond de knoop doorgehakt. Of het de juiste beslissing is, dat is iets wat je alleen achteraf kunt weten. "Maar voor dit moment voelt het goed", meent Volksvermakenvoorzitter Richard Veurman.