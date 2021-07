Voorzichtige 'doorbraak' over gebiedsfonds windmolens Aa en Hunze

Uit een verslag van een overleg tussen de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn en de provincie Drenthe met de directie van het windpark blijkt dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd over het zogeheten gebiedsfonds.

Weg van tafel

De initiatiefnemers van het windpark staakten in februari dit jaar de gesprekken met de OAR. Volgens de windboeren was er de afgelopen twee jaar over 'enkele onderwerpen constructief overleg mogelijk gebleken, maar op andere punten verliep het overleg steeds stroever.'

Het ging dan met name om de burenregeling, waarmee inwoners een geldbedrag kunnen krijgen, afhankelijk van hoe ver ze van een windmolen wonen. De OAR heeft die burenregeling in het leven geroepen. Het windpark is het daar niet mee eens en mede daardoor liepen de gesprekken spaak, tot grote ergernis van de OAR en gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe. De twee gemeenten en de provincie namen daarop de regie in handen en zijn wel in gesprek met het windpark.

Burenregeling

In het verslag van het overleg tussen de overheden en het windpark staat dat de directie nog steeds geen voorkeur heeft voor de burenregeling, maar dat het erkent dat het niet aan de overheden of initiatiefnemers is om dat te bepalen. Dat is aan de stichtingen die het gebiedsfonds beheren.

Gebiedsfonds Het gebiedsfonds is bedoeld om de leefbaarheid in het gebied van het windmolenpark te verbeteren en de omgeving mee te laten profiteren. De verdeling van het geld dat erin wordt gestopt: - Provincie Drenthe: 1,75 miljoen euro (tien jaar)

- Het Rijk: 2,1 miljoen euro (tien jaar)

- Gemeente Borger-Odoorn: 565.500 euro (tien jaar)

- Gemeente Aa en Hunze: 312.000 euro (tien jaar)

- Windpark De Drentse Monden en Oostermoer: 300.000 euro per jaar (vijftien jaar, gebaseerd op vijftig cent per Megawatt uur van elke turbine)

Daarmee lijkt het erop dat de burenregeling doorgang kan vinden. Ook Stadskanaal-Noord wordt in de OAR Aa en Hunze geroepen. In Borger-Odoorn komt - zoals het nu lijkt - geen burenregeling. In het verslag staat 'dat de inwoners daar niet warm lopen voor een dergelijke regeling'. In Borger-Odoorn is een adviesgroep gebiedsfonds in het leven geroepen.

'Weer wat mogelijk'

Adviseur Rob Rietveld van de OAR laat weten positief verrast te zijn door die erkenning van het windpark. "Er lijkt weer wat mogelijk en ik heb het gevoel dat er weer wat perspectief in zit. Al moet er nog veel gebeuren en hebben we meer tijd nodig om eruit te komen", zegt Rietveld.

De OAR en de initiatiefnemers van het windpark zitten volgens de adviseur nog niet weer met elkaar aan tafel. De gesprekken tussen de initiatiefnemers en de overheden blijven wel gewoon doorgaan.

