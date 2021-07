Bronsttijd breekt aan: Kans op aanrijding met ree groter

"De vrouwelijke dieren zijn een paar dagen bronstig. Dat betekent dat de bokken interesse krijgen in de geiten en achter ze aan gaan. Dat is het moment dat er ook weer reeën onder de auto komen", vertelt Nanno Siegers, valwildcoördinator bij de Faunabeheereenheid Drenthe.

Toename in aanrijdingen

In Drenthe lopen gemiddeld 10.000 reeën rond. De provincie houdt er rekening mee dat ongeveer 6 procent van die reeën wordt aangereden. In Drenthe zijn dat dus zo'n 600 aanrijdingen per jaar. Maar vorig jaar werden er rond de 800 reeën aangereden. Volgens Siegers een extreem jaar, maar hoe dat komt is moeilijk te zeggen.

"Aan de ene kant hebben we tijdens corona veel minder bewogen. Er waren veel minder verkeersbewegingen. Maar er waren wel veel meer mensen in de natuur. Of het een direct met het ander te maken heeft, dat kunnen we nog niet precies zeggen." De cijfers zouden ook zo hoog kunnen zijn omdat aanrijdingen nu beter geregistreerd worden.

Wat is de valwildregeling? In opdracht van de provincie Drenthe is de Faunabeheereenheid Drenthe (een samenwerkingsverband van agrariërs, jachthouders, terreinbeheerders en natuur- en milieubeschermende organisaties) in de zomer van 2019 gestart met de valwildregeling. Mensen die een ree hebben aangereden of een dode ree vinden kunnen 24 uur per dag, 7 dagen in de week, contact opnemen met een valwildcoördinator via 06-19240555. De coördinator stuurt een vrijwilliger naar de plek waar de ree is gevonden. De vrijwilliger schat in of het dier nog te redden is, of dat het snel en vakkundig uit het lijden moet worden verlost. De valwild-vrijwilligers hebben een jachtakte. "Maar in 95% van de gevallen is het dier al dood", zegt Siegers. Daarnaast brengen de valwildvrijwilligers in kaart waar de aanrijdingen plaatsvinden. Door deze registratie ontstaat er een beter beeld van de locaties waar reeën een probleem zijn voor het verkeer. Preventieve maatregelen, zoals het plaatsen van rasters, zijn dan mogelijk om de verkeersveiligheid te vergroten.

Voor dit jaar staat de teller op 250 aanrijdingen, maar daar komen de cijfers van Rijkswaterstaat en de provincie nog bij. "Dat is iets minder dan vorig jaar. We hebben de eerste valwildpiek gehad. Die was van half april tot en met mei. Dan worden de territoria ingenomen door de bokken. Dan zie je dat jonge dieren vaak het slachtoffer zijn", zegt Siegers.

"De tweede piek is de bronst, de periode die nu aanbreekt. In het najaar is er vaak ook nog een oplopend aantal verkeersslachtoffers als gevolg van de maisoogst. De dekking voor de jonge dieren valt dan weg waardoor ze gedesoriënteerd en in paniek raken. Het is dus wellicht stilte voor de storm."

In onderstaande video wordt uitgelegd hoe de valwildregeling werkt. Tekst gaat verder onder de video.

Let op: in de video zijn beelden te zien van een dode ree.

Snelheid

Reeën worden in de hele provincie aangereden. "Op zowel de A-wegen, de N-wegen en de gemeentelijke wegen vinden veel aanrijdingen plaats. Dat heeft te maken met de hoeveelheid reeën die Drenthe heeft."

Volgens Siegers is het belangrijk om goed op je snelheid te letten. "Als je 60 kilometer per uur rijdt, dan is het nog goed mogelijk om te stoppen. Als je 80 kilometer per uur rijdt, gaat het nog net, maar als je 100 kilometer per uur rijdt, dan is het onmogelijk om te voorkomen dat een ree wordt aangereden."

