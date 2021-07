Dakloze man bekent brandstichting in centrum Assen

De brand was in december vorig jaar (Rechten: Persbureau Meter)

De bedrijfsbus stond op de avond van 14 december geparkeerd bij de OndernemersFabriek, een verzamelgebouw voor ondernemers, aan de Havenkade. "Ik was dronken en onrustig. Ik heb het gedaan door eerst een plastic zak in brand te steken", vertelde de van oorsprong Somalische man vanochtend in de rechtbank in Assen.

Door de brand raakten twee auto's die naast het busje stonden beschadigd. De auto's stonden vlak bij de gevel van het pand, waardoor er levensgevaar is ontstaan voor mensen die er op dat moment waren, vindt het Openbaar Ministerie.

Drankverslaafd en psychische problemen

Ook de eerdere brandjes, waarbij de schade beperkt bleef, had hij gesticht terwijl hij dronken was, vertelde de dakloze man. Hij was ook dronken toen hij afgelopen najaar een ruit aan de Havenkade intrapte. De man was veel in die omgeving, omdat hij er in een daklozenopvang zat.

De man, die vanwege de oorlog in Somalië in 1995 naar Nederland is gevlucht, is niet alleen drankverslaafd, hij heeft ook psychische problemen. De rechtbank zou de strafzaak vandaag inhoudelijk behandelen, maar besloot er na een uur toch mee te stoppen, nadat zijn advocaat en de officier van justitie daarom vroegen.

Tbs?

De reclassering heeft geadviseerd hem te veroordelen tot tbs met dwangverpleging vanwege zijn stoornissen en omdat hij niet vrijwillig zou willen meewerken aan een behandeling. Dat klopt volgens zijn advocaat niet; dat wil hij wél. De rechtbank wil nu dat de reclassering opnieuw met de man in gesprek gaat. Dan kan ook gekeken worden naar de lichtere tbs-variant: tbs met voorwaarden.

Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend.

