Lorenzo Burnet keert terug bij FC Emmen

FC Emmen heeft Lorenzo Burnet gecontracteerd. De linksback tekent een contract voor één seizoen op De Oude Meerdijk. In het tweede seizoen van FC Emmen in de eredivisie speelde hij ook al bij de Drentse club, waarna hij vertrok naar Denemarken.

De inmiddels 30-jarige Burnet werd in 2004 door Ajax opgepikt toen hij nog in de jeugd van AVV Zeeburgia speelde. Via de Amsterdammers kwam hij bij FC Groningen. Na vijf jaar verliet hij de Groningers voor Slovan Bratislava, waarna hij weer in Nederland voor NEC en Excelsior speelde. In 2019 tekende Burnet voor FC Emmen en in Drenthe maakte hij een prima indruk als linksback. In 21 wedstrijden was hij goed voor vier assists.

Ook in het laatste duel voordat de competitie afgebroken werd, tegen VVV-Venlo, gaf hij nog een piekfijne voorzet die door Nikolai Laursen tot 3-0 werd gepromoveerd. Hij koos daarna voor een buitenlands avontuur bij het Deense HB Køge, maar keert nu terug naar Emmen. Hij heeft al 155 eredivisieduels achter zijn naam staan, maar dit seizoen zal de eerste keer zijn dat hij uitkomt op het tweede niveau van Nederland.

'Sporen ruimschoots verdiend'

Burnet: "Mijn contract bij HB Køge liep af en toen kwam FC Emmen. Ik heb hier een mooi seizoen gehad, met iedere thuiswedstrijd een vol stadion. Ik was dan ook meteen enthousiast over een terugkeer. We gaan er alles aan doen om er een mooi seizoen van te maken."

Technisch manager van FC Emmen, Michel Jansen: "Lorenzo is een jongen die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend in Nederland. Hij is voor het type spel dat wij willen spelen een uitstekende linksback en hij kent de club al. Ik denk dat het voor ons, voor Lorenzo en voor de supporters een prachtige terugkeer is."

Mendes op proef

Ondertussen is er een zesde speler op proef in Drenthe. Rui Mendes, een 21-jarige Portugese buitenspeler, mag zich de komende dagen bij FC Emmen bewijzen. Mendes kwam de afgelopen jaren uit voor de jeugd en 2e team van Hoffenheim en daarvoor voor Bielefeld.