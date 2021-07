Piratencultuur is immaterieel erfgoed, maar wat betekent dit?

The Dutch Boys op het Mega Piraten Festijn in Borger in 2019 (Rechten: Van Oost Media)

De Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland, zoals de lijst van immaterieel erfgoed officieel heet, wordt gecoördineerd door het Kenniscentrum. Deze organisatie helpt bij het in stand houden van bijzondere onderdelen in de samenleving. De cultuur van de piratenmuziek staat nu in het rijtje van 185 vormen van erfgoed.

Frank Hemeltjen is adviseur Erfgoedzorg bij het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en hij weet dus het antwoord op onze vraag. "Het betekent in feite dat de erfgoedgemeenschap, in dit geval de sympathisanten van piratenmuziek, blijven doen wat ze altijd al deden. Het enige wat die bijschrijving zegt, is dat de piraten actief bezig zijn om hun kennis en vaardigheden over te dragen aan een volgende generatie en dat ze zich maatschappelijk, cultureel en sociaal aan het ontwikkelen zijn."

Geen 'poeha'

Het bijgeschreven op de lijst van immaterieel erfgoed gebeurt niet zomaar. Allereerst moet een culturele gemeenschap zich inschrijven bij het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland.

"In principe kan elke erfgoedgemeenschap zich hiervoor inschrijven. Aan het netwerk zit geen 'poeha'. Het is dus heel laagdrempelig, maar voor ons als Kenniscentrum een waardevol instrument. Ons doel is immers om zoveel mogelijk inzichtelijk maken waar en op welke manier cultureel erfgoed plaatsvindt", zegt Hemeltjen.

Borgingsplan

De Inventaris is dus officiëler dan het Netwerk Immaterieel Erfgoed Nederland. Om bijgeschreven te worden in de Inventaris moeten culturele gemeenschappen een borgingsplan schrijven.

"Daar helpen wij met onze erfgoedadviseurs bij. De initiatiefnemers rondom de piratencultuur hebben bij ons dan ook een training gevolgd. Samen met hen zijn we vervolgens aan een borgingsplan gaan bouwen, dat uiteindelijk is getoetst door een commissie bestaande uit mannen en vrouwen uit het Immaterieel Erfgoed", verklaart Hemeltjen.

In die commissie zitten onder meer vertegenwoordigers van UNESCO, mensen uit het Kenniscentrum in Vlaanderen en deskundigen van diverse universiteiten. Zij toetsen of het borgingsplan haalbaar en uitvoerbaar is. In totaal werden vandaag zeven borgingsplannen goedgekeurd, zie hieronder een overzicht daarvan.

Tekst gaat verder onder het kader

Naast de 'Cultuur van de Piratenmuziek' zijn er nog zes toevoegingen aan de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Te weten: 1. Airborne Wandeltocht Deze wandeltocht staat stil bij de opofferingen van geallieerde militairen tijdens en na de Slag om Arnhem van 17 tot en met 26 september 1944. De laatste jaren nemen circa 33.000 wandelaars deel aan de Airborne wandeltocht en bezoeken circa 25.000 mensen alle aan de Airborne Wandeltocht gerelateerde activiteiten in de gemeente Renkum. 2. Divali Divali is een hindoeïstisch feest en de verzamelnaam voor activiteiten die op meerdere dagen achterelkaar gevierd worden. Voor het hoogtepunt van Divali (Maha-Divpali-parwa) worden er in grote steden festivals gehouden om samen te komen en Divali te vieren. Elk onderdeel wordt gekenmerkt door vegetarisch eten, muziek, dans en zang. 3. De Pinksterkermis Banholt De Pinksterkermis in het Limburgse Banholt start jaarlijks met hetneerhalen van de oude en planten van de nieuwe St. Gerlachusden. Het hele Pinksterweekend vinden er activiteiten plaats waaronder een rondgang door het dorp, waarna de Pinksterkermis met een goed glas bier wordt afgesloten. 4. De Kaaskoningin Sinds 1952 vindt in Bodegraven de verkiezing van de Kaaskoningin plaats, dat is de officieuze start van het jaarlijkse Najaarsfeest.De verkiezing is het grootst bewaarde geheim voor alle inwoners van Bodegraven en omgeving. Pas tijdens de optocht op donderdag worden de Kaaskoningin en haar hofdames, getoond aan het publiek. 5. Katoendrukken-Blokprinten Het katoendrukken-Blockprinten is één van de oudste druktechnieken en wordt gedaan door met de hand gegraveerde houten drukblokken. Het immaterieel erfgoed van het katoendrukken bestaat, naast het drukken, ook uit het ontwerpen en maken van de houtblokken waarmee gedrukt wordt en de kennis van de verf. 6. Pencak Silat en Silat Het Pencak Silat en Silat omvatten de krijgskunsten uit Indonesië, Brunei Darussalam, Maleisië en Singapore. Er bestaan ongeveer 400 tot 500 verschillende stijlen en sub-stijlen. Hierin vindt men aspecten, zoals bewegingen en lichaamshoudingen die geïnspireerd zijn op zowel dieren als mensen.

Jarenlang proces

Gemiddeld duurt het ongeveer drie jaar voor je door de aanvraagmolen bent en dan ben je redelijk snel, volgens Hemeltjen. "De Piratencultuur is een perfect voorbeeld uit het verdrag van UNESCO dat in 2003 in het leven werd geroepen. Daarin staat onder andere dat culturele gemeenschappen, die een beetje over het hoofd worden gezien in de kunstcanon, een plekje moeten krijgen in de maatschappij."

"De piratenliefhebbers is typisch een gemeenschap die van nature niet echt een stem aan tafel heeft, maar die wel degelijk bestaat. Dat zie je wel aan die enorme piratenfeesten. Ze vertegenwoordigen echt een hele grote groep mensen", zegt Frank Hemeltjen.

Erkenning

De Stichting Piratencultuur, zendpiraten, artiesten en sympathisanten zijn in totaal vier jaar bezig geweest met de nominatie. Voorzitter Peter Zwiers zegt dat een bijschrijving in principe niet direct iets oplevert. "Uiteindelijk moet de erkenning uit de maatschappij zelf komen, maar het helpt wel in het overtuigen van mensen die onze cultuur bespotten. Nu kun je zeggen dat ze het gewoon over immaterieel cultureel erfgoed hebben. Het bestaansrecht van de piratencultuur is hiermee geborgen."

