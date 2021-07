Hoogeveens gezin vlucht voor water in Limburg

"Het was al een paar dagen slecht weer met veel regen", vertelt Maaike Wanders. "We volgden het nieuws en zagen het water in de rivieren enorm snel stijgen. Gisteren aan het eind van de middag hakten we de knoop door, we gaan naar huis." Anderhalf uur later zit het gezin, samen met hun hond in de auto naar huis. Iedereen heeft razendsnel zijn spullen bij elkaar gezocht.

Het water stijgt ontzettend snel

Veel langer hadden ze ook niet moeten wachten. "Er was een bruggetje waar we overheen moesten, daar stond het water eerst onder. En toen we anderhalf uur later vertrokken stond het water al tot aan de brug. En later hoorden we ook op de radio dat de snelweg waar we over gekomen waren, onder water stond. We waren echt net op tijd."

De afgelopen dagen zag Maaike Wanders het water in de rivier de Geul stijgen. "Gistermiddag gingen we bowlen en toen we weer buiten kwamen was het water in een paar uur tijd zo twee meter gestegen. Ja dan word je wel bang en toen hoefden we mekaar maar aan te kijken en we wisten genoeg. We gaan naar huis."

Ondertussen staat de telefoon roodgloeiend. Familie en vrienden zijn bezorgd. Gaat het allemaal wel goed daar? Maar het gezin is op tijd weg en zit nu weer op hun eigen bank in het vertrouwde Hoogeveen. "We dachten eerst, we hebben wel wat te vertellen als we terugkomen. Het was echt wel spannend."