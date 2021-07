Lagere straffen voor geweld, diefstal en vernielingen in Emmen

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, en de kliniekopnames geëist tegen de twee. De straf pakt flink lager uit, omdat de rechtbank niet alles bewijsbaar vindt waarvan het OM het duo verdacht.

Uit de auto getrokken

Zo werd de 25-jarige man uit Valthermond onder meer verdacht van twee diefstallen met geweld, vernieling en het bezit van een vuurwapen op de kamer in een instelling in Emmen, waar hij in het verleden verbleef. De rechtbank vond dat niet uit het dossier te halen viel of het daadwerkelijk om een verboden wapen ging en sprak hem daarvan vrij.

De diefstal met geweld die hij in maart zou hebben gepleegd in Emmen, vindt de rechtbank ook niet te bewijzen. De 25-jarige man had die avond samen met de 29-jarige Emmenaar een afspraak gemaakt met een andere man op de parkeerplaats van een uitvaartcentrum. Het zou gaan om een drugsdeal. Toen het slachtoffer kwam aanrijden, werd hij naar eigen zeggen uit zijn auto getrokken, mishandeld en bestolen van onder meer een telefoon en een Playstation.

Geweld bij huis in Bargeres

Voor de rechtbank staat vast dat man uit Valthermond het slachtoffer heeft mishandeld, maar dat er spullen gestolen zijn, is niet te bewijzen. Zijn 29-jarige medeverdachte uit Emmen werd helemaal vrijgesproken van betrokkenheid bij dit misdrijf.

Dat geldt ook voor een diefstal met geweld bij een kennis uit het drugsmilieu in de wijk Bargeres. De man uit Valthermond is er wel voor veroordeeld. Hij kwam in maart dit jaar samen met anderen aan de deur bij het slachtoffer om cocaïne te kopen. Ook deze man gaf hij klappen en later stal hij ook nog een Playstation uit zijn huis.

Winterjas

De man uit Emmen is wél veroordeeld voor de gewelddadige diefstal van een dure winterjas van een kennis, ook in maart dit jaar. Hij gaf hem klappen en het slachtoffer moest de jas afstaan. Beide partners in crime zijn ook nog veroordeeld voor het vernielen van een fietsenstalling (de Emmenaar) en een tuinstoel (de man uit Valthermond) in Emmen.

