Inwoners Ter Borch slaan handen ineen en kopen 21 hectare natuurgebied

Onder de rook van Groningen, naast het Paterswoldsemeer, ligt een gebied waar serene rust heerst. Een oppervlakte van 21 hectare natuur, als compensatie voor de woonwijk Ter Borch. De omwonenden van het natuurgebied voelen zich betrokken en willen dat de rust wordt bewaard in het gebied waar velen van hen zelf nog nooit hebben gelopen, vertelt Wim Hoving die namens de inwoners spreekt. De ecozone is een plek waar de planten en dieren hun gang kunnen gaan. Mensen zijn er niet welkom.

Gered van openbare verkoop

De overeenkomst met Natuurmonumenten en de gemeente liep af. "Als deze groep inwoners niet was opgestaan, dan was het waarschijnlijk openbaar verkocht aan de hoogste bieder", zegt wethouder René Kraaijenbrink. Dat omwonenden het gebied nu hebben gekocht is de beste bescherming van een natuurgebied die je kunt hebben, meent hij.

De ecozone bij Eelderwolde (Rechten: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

'Gebied laten voor wat het is'

De omwonenden, actief in stichting Natuurbehoud Ecozone Eelderwolde, hebben het natuurgebied voor een onbekend bedrag aangekocht. "Dat kan ik ook niet vertellen", aldus de aan het ecogebied wonende Hoving. "Wat ik wel kan vertellen is dat we de handen ineen hebben geslagen, gekeken of we de gelden bij elkaar konden krijgen en dat was eigenlijk binnen de kortste keren geregeld. Veel mensen hebben geld bijgelegd."

"We gaan het gebied laten voor wat het is. Misschien laten we wat runderen erop lopen in combinatie met schapen om het gras zo kort mogelijk te houden", vertelt Hoving met een lach op z'n gezicht.