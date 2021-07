Herinrichting Bargerveen zorgt niet voor overlast steekmuggen

Omwonenden waren bang dat zij hierdoor last van muggen zouden krijgen. Daarom meten onderzoekers sinds 2015 het aantal steekmuggen aan beide kanten van de buffers. Tot nog toe blijkt van overlast geen sprake.

Nulmeting

"Dit is een erg goed muggenjaar, maar ik heb er nog niets van gehoord", aldus Martijn Terpstra, ecologisch medewerker bij Altenburg & Wymenga. Sinds 2018 is hij bij het onderzoek in het Bargerveen betrokken. Dit jaar voert hij een nulmeting uit aan de westzijde van het Bargerveen bij het Schoonebeekerveld West. Om te voorkomen dat het gebied verder uitdroogt en de natuur verdwijnt worden eind dit jaar leem- en veenruggen om het gebied gelegd.

"Bij de aanleg wordt al rekening gehouden met eventuele overlast", aldus Terpstra. "Daar waar de nattigheid bij de bewoning in de buurt komt, wordt de kade breder gemaakt. Bovendien wordt de vegetatie laag gehouden. Onze meting vindt plaats voordat de werkzaamheden starten, aan beide zijden van de toekomstige kade. Als het straks af is, voeren we nogmaals een meting uit."

Eerste meting

De eerste meting in het gebied vond plaats voordat de waterbuffers bij Weiteveen en Zwartemeer werden aangelegd, ook een nulmeting. Een jaar na de oplevering werd in 2019 opnieuw gemeten. "Toen zagen we veel minder steekmuggen dan in 2015", aldus Terpstra. "Al was het een droog jaar wat de duiding van de resultaten lastiger maakt. Daarom gaan we in de toekomst nogmaals een meting uitvoeren."

De opstelling waarmee in het Schoonebeekerveld West muggen worden gemeten (Rechten: Martijn Terpstra)

Soorten muggen

Muggen hebben een zuigsnuit, maar niet alle soorten kunnen hiermee steken. In ons land komen drie families van stekende muggen voor: de kriebelmuggen (Simuliidae), de knutten (Ceratopogonidae) en de steekmuggen (Culicidae). De meest voorkomende mug is de gewone huissteekmug (Culex pipiens). In natuurgebieden zoals hoogveen, maar ook moeras en bos komt de Aedes-steekmug voor.

"Dat zijn natuurgebonden steekmuggen die massaal kunnen voorkomen. Op een zwoele, bewolkte dag kun je lek gestoken worden in het Bargerveen, maar dat is de bedoeling. We willen juist dat het gebied natter wordt. In het onderzoek vinden we die Aedes-steekmuggen ook wel bij de mensen thuis, maar veel minder dan in het natuurgebied."

Fochteloërveen

Terpstra maakt gebruik van muggenvallen. Handig omdat je zo gelijktijdig op verschillende plekken kunt meten. Ruim een decennium geleden ging het er anders aan toe. "Pionier Arjen Strijkstra maakte voor zijn onderzoek in het Fochteloërveen gebruik van menselijk lokaas. Mensen uit de buurt en collega's lieten zich steken en hij verzamelde de muggen. Toen bleek ook al dat het aantal muggen vrij snel afneemt met een toenemende afstand tot het natuurgebied."

