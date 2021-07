Drentse reddingsbrigade naar rampgebied Limburg: 'Uitzonderlijke situatie'

Ook vanuit Drenthe komt er hulp in de strijd tegen de zware wateroverlast in Limburg. De reddingsbrigade De Dukers uit Meppel en Nijeveen is samen met de collega's uit Groningen onderweg naar het getroffen gebied.

Ondergelopen straten en huizen, evacuaties en dreigende voedseltekorten. De hevige regenval en overstromingen houden het het zuiden van Limburg in een houdgreep. Verschillende reddingsbrigades zijn al geruime tijd in het rampgebied in touw en ook vanuit onze provincie zijn hulptroepen onderweg.

Alarm

Harm-Jan Beekhuis van reddingsbrigade De Dukers kreeg vanochtend een zogeheten vooralarm over de hulp aan Limburg. "Dat betekent dat je je moet voorbereiden op een eventuele reddingsactie. Dan zorg je dus dat je klaar bent om op korte termijn te kunnen vertrekken", legt Beekhuis uit. Om 12.00 uur kwam er een nieuw alarm binnen bij De Dukers en was het definitief: de Drentse reddingsbrigade werd verwacht in Zuid-Limburg.

"We reizen gezamenlijk vanuit Groningen en Drenthe af met vier eenheden, dat zijn vier boten met in totaal zestien man", zegt Peter Stuit van de Groningse reddingsvloot. De brigades rijden eerst naar het Utrechtse IJsselstein. Daar verzamelen nog zo'n dertig andere eenheden voor een briefing. "Daar krijgen we precies te horen wat we in Limburg moeten doen. We gaan in ieder geval de eenheden aflossen die daar al vanaf afgelopen nacht actief zijn."

Evacueren

De eenheden opereren onder de vlag van de Nationale Reddingsvloot. "We zijn getraind om mensen te evacueren. Al is dit wel een uitzonderlijke situatie; zo'n enorme wateroverlast maak je eens in de zoveel jaar mee", aldus Beekhuis. "De laatste keer was ook in Limburg", vult Stuit aan. "In die provincie is natuurlijk heel veel water, ook in de buurlanden. Je weet dat daar wat kan gebeuren. Daarom staan de 88 eenheden die in Nederland zijn gestationeerd 24 uur per dag paraat."

