Onderzoek naar aardbevingen door commissie uit Den Haag

Zo'n twintig leden van de Tweede Kamer zijn in de vorm van een parlementaire enquêtecommissie de afgelopen twee dagen in het aardbevingsgebied geweest om onderzoek te doen. Het doel: zo goed mogelijk een beeld krijgen van wat er speelt en dat op papier te zetten.

Gisteren en vandaag bezochten de leden van de parlementaire enquêtecommissie het getroffen gebied. Zowel Groningen als Drenthe komt aan de beurt, al spenderen de leden van de commissie meer tijd bij onze noorderburen. "Het was een indrukwekkend bezoek", meent commissievoorzitter Tom van der Lee (GroenLinks). "We hebben gesproken met gedupeerden en leerden over wat voor impact de aardbevingen hebben."

Wat is de parlementaire enquêtecommissie? Dit is een tijdelijke commissie van de Tweede Kamer. Het is het zwaarste middel van de Kamer om de controlerende taak uit te voeren. De commissie doet onderzoek, roept getuigen op die verplicht zijn om te verschijnen en ook onder ede staan. Het wordt gebruikt om kwesties zoals de situatie rondom aardbevingsschade in Groningen en Drenthe goed in kaart te brengen zodat er in de toekomst een beter beleid ontwikkeld kan worden. Daarnaast kan er ook een verantwoordelijke aangewezen worden voor zaken die fout zijn gelopen.

Keuzes maken

In Drenthe bleef het bij een rondleiding bij gasopslag Langelo bij Norg. Volgens Van der Lee is het onmogelijk om alle plekken langs te gaan en zijn er keuzes gemaakt. Dat de gedupeerden in Drenthe hun verhaal niet hebben kunnen doen, betekent volgens de commissievoorzitter niet dat onze provincie vergeten wordt. "Deze fysieke bijeenkomsten zijn niet de enige manier waarop we de informatie over wat er in het gebied speelt tot ons krijgen." Hij doelt op onder andere rapporten en onderzoeken.

Wat de enquêtecommissie kan doen om het slepende proces van schade-afhandelingen te versnellen, daar kan Van der Lee nog niets over zeggen. Al erkent hij dat de processen veel te lang duren. Zijn doel is om in 2023 een onderzoeksrapport over de aardbevingen, de schades en het leed klaar te hebben.