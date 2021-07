Herinneringen aan Peter R. de Vries: 'Hij was integer en betrouwbaar'

De eerste ontmoeting tussen de twee was in de zaak van de ontvoering van Alfred Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer in 1983. In de daaropvolgende jaren verscheen Wilting veelvuldig in het televisieprogramma van De Vries.

Politieke partij

Later hadden ze ook op politiek vlak met elkaar te maken. In 2005 richtte De Vries, samen met Wilting en Jan Nagel de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang op. De bedoeling was om in 2007 mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De Vries heeft dat nooit gedaan, omdat uit onderzoek bleek dat er onvoldoende steun was voor zijn partij.

Vorige week dinsdag werd De Vries neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat, in het centrum van Amsterdam. Hij liep na de uitzending van RTL Boulevard, waar hij als deskundige aanwezig was, naar zijn auto en werd daar onder vuur genomen. Ruim een week later is hij in het ziekenhuis in het bijzijn van zijn familieleden gestorven.

Kapot

De in De Kiel en Schoonoord opgegroeide Wilting zegt 'kapot' te zijn van het nieuws van de dood van de 64-jarige De Vries. "Het is verschrikkelijk. Een journalist die op klaarlichte dag is neergeschoten en uiteindelijk is overleden. Ik was vorige week al kapot na de aanslag en toen ik vanmiddag het laatste nieuws hoorde, kreeg ik weer hetzelfde gevoel."

Wilting vond De Vries, in de tijd van de ontvoering van Heineken, een 'aparte man'. "Maar ook toen ging hij al echt tot het gaatje, bijvoorbeeld met het leeghalen van vuilnisbakken. Later had hij zijn eigen programma over georganiseerde criminaliteit. Als hij mij in zijn programma wilde hebben, ging ik daar altijd op in. Omdat ik vond dat hij heel belangrijk werk verrichtte. Hij was integer en betrouwbaar."

Ingrijpen

Volgens Wilting moet er na de dood van De Vries worden ingrepen door de politiek. "Verschillende kabinetten hebben toch een beetje onze rechtsstaat verkwanseld. Politie, justitie en de rechterlijke macht zijn onderbezet. Ze hadden eerder moeten ingrijpen. Nu zullen ze heel snel aan de gang moeten om de politie op sterkte te krijgen."

"En zorg nou eens een keer dat er meer dan voldoende wijkagenten komen", gaat de onvrede van Wilting verder. "Georganiseerde criminaliteit begint in buurten en wijken. De kleine rotjochies worden de grote criminelen. Wijkagenten kunnen ingrijpen als dat nodig is."