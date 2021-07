Eis: werkstraffen voor telen hennep in Barger-Compascuum in 2016

De advocaten van een man uit Barger-Compascuum en vier Tilburgers spraken er schande van: hun cliënten stonden vanmiddag in de rechtbank in Assen terecht voor een betrokkenheid bij een hennepkwekerij die eind 2016 werd opgerold. De officier van justitie was het met hen eens dat het wel erg lang had geduurd, maar gaf verder geen tekst en uitleg.

Ze eiste straffen tot 120 uur voor de vijf verdachten. Wel zei ze erbij dat die lager waren dan wanneer de zaak eerder voor de rechter was gebracht. In 2019 stond de zaak op de agenda bij de politierechter. Die verwees de zaak door naar de meervoudige kamer (drie rechters, red.), waardoor er opnieuw twee jaar overheen gegaan is.

Wietlucht

Op 15 december 2016 kreeg de politie een anonieme melding over dat er een sterke wietlucht zou hangen bij een huis aan de Limietweg in Barger-Compascuum. Agenten vielen het pand binnen en vonden in een schuur achter het huis twee kweekruimten met in totaal 252 hennepplanten.

In het huis, waar op dat moment net werd geoogst, waren acht mensen. Vijf van hen stonden vandaag terecht. De 36-jarige bewoner heeft bij de politie bekend dat hij zijn schuur beschikbaar had gesteld aan twee mannen uit Tilburg van 28 en 44 jaar. De hennepkwekerij zat er op het moment van de inval volgens hem een jaar.

Hij vertelde ook dat de Brabanders regelmatig langskwamen voor de verzorging van de planten. Hijzelf had er verder niks mee te maken. In totaal had hij 33.000 euro ontvangen van de hennepkwekers, een deel van de opbrengst van eerdere oogsten.

Knippende dames

De Tilburgse mannen ontkenden. Ze waren weliswaar in het huis toen de politie binnenviel, maar alleen om de vriendin van de jongste Brabander op te halen. Deze 30-jarige vrouw uit Tilburg was aan het hennepknippen. Dat deed ze voor een extra zakcentje, verklaarde ze. Over haar vriend zei ze dat hij er inderdaad alleen maar was om haar op te halen.

Een 57-jarige vrouw uit Tilburg stond ook terecht, omdat ze op de dag van de ontdekking hennep aan het knippen was. Zij deed het ook voor het geld, meer wilde ze niet kwijt. Hoe de Brabanders überhaupt in Drenthe verzeild waren geraakt, werd tijdens de rechtszaak niet duidelijk.

Criminele winst afdragen

Het OM ziet de Tilburgers van 28 en 44 als hoofdverdachten van de hennepteelt en het illegaal aftappen van stroom en eiste 100 en 120 uur werkstraf tegen ze. Ook wil de officier van justitie dat beide mannen ruim 26.000 euro aan criminele winst afdragen aan de staat.

De Barger-Compascuumer hoorde 60 uur werkstraf eisen en moet het bedrag dat hij aan huur heeft ontvangen ook betalen aan de staat, vindt de officier. Tegen de oudste vrouw eiste de aanklaagster ook 60 uur werkstraf en tegen de jongste 50 uur.

De advocaten van de Drent en de Brabantse vrouwen pleitten voor lagere straffen, die van de hoofdverdachten vroegen vrijspraak. Volgens hen blijkt nergens uit dat de twee de daadwerkelijke hennepkwekers waren, maar lijkt het erop dat de bewoner de schuld op hen afschuift.

De uitspraak is over twee weken.