Bezuinigingen zetten dorpshuizen Hoogeveen onder druk: 'We maken ons zeker zorgen'

Het gebouw ruikt als nieuw wanneer Henri Klok de deur opent. Hij is voorzitter van Buurtvereniging Westersluis in Hoogeveen. "Er zijn nu weinig activiteiten vanwege de zomervakantie. Vanaf eind augustus pakken we langzaam alles weer op", vertelt hij met een lach. Maar zijn blik verandert als het woord bezuinigingen valt.

Afhankelijk

"We houden ons hart vast." Samen met 18 andere dorps- en buurthuizen in de gemeente is Westersluis afhankelijk van subsidies. "Volgend jaar kunnen we nog redelijk overzien. Ik maak me meer zorgen over de twee jaar daarna wanneer er drie ton wordt bezuinigd."

De bezuiniging gebeurt in fases. In 2022 kort de gemeente met 50.000 euro op de beheerskosten. Dat geld wordt voornamelijk gebruikt voor klein onderhoud. In de twee jaren daarna wordt er nog eens drie ton bezuinigd. Dat bedrag bestaat vooral uit de grote klussen die de gemeente qua onderhoud uitvoert. Bijvoorbeeld het repareren van een kapot dak. In de toekomst moeten verenigingen zelf dus voor die kosten opdraaien.

Sociale functie

Volgens wethouder Janita Tabak is het onvermijdelijk dat een aantal dorpshuizen daardoor zal verdwijnen. "We hebben negentien wijk-, buurt- en dorpshuizen. Dat is te veel", vindt ze. "We geven elk jaar bijna anderhalf miljoen euro hieraan uit. Hoogeveen bezuinigt en dat zullen ook deze verenigingen voelen."

Tabak benadrukt dat ze oog houdt voor de sociale functie die een dorpshuis in een dorp of wijk vervult. Maar ze verwacht ook ondernemerschap en zelfstandigheid. "Daarin kijken we onder andere naar vitaliteit, een actief bestuur en het aantal activiteiten." De verenigingen krijgen tijd om een duurzaam plan te maken voor de toekomst. Blijkt het niet levensvatbaar, dan trekt de gemeente de stekker er uit.

Feestjes en trouwerijen

Maar volgens Klok werkt het niet zo makkelijk. "Het is een mooie gedachte. Wij hebben gekeken of we feestjes en trouwerijen kunnen organiseren. Maar we zitten in het kerngebied van Hoogeveen. De horeca heeft ook weer zijn eigen afspraken. Dan zijn we een te grote concurrentie en dat mag niet."

Het verhogen van prijzen voor consumptie ziet Klok ook niet zitten. "We zijn een vereniging voor de leden en daar staan wij voor. Het verhogen van prijzen is het laatste wat we willen. Het liefste hebben we dat die bezuinigingen ergens anders worden weggehaald, maar dat gaat niet gebeuren. De wethouder was daar heel duidelijk in."

