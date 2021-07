Pech voor ACV: ingeloot voor eerste kwalificatieronde KNVB beker

ACV speelt tegen Hollandia in Hoorn in de strijd om de KNVB beker (Rechten: RTV Drenthe)

ACV moet het in de eerste kwalificatieronde van de TOTO KNVB Beker opnemen tegen Hollandia in Hoorn. Daarmee is de Asser club, die komend seizoen uitkomt in de Derde Divisie Zaterdag, één van de twaalf clubs die zijn ingeloot voor die eerste kwalificatieronde. Twaalf andere clubs uit de Derde Divisie werden vrijgeloot.

Het duel wordt gespeeld op zaterdag 14 augustus.

Hollandia speelt in de Derde Divisie Zondag. Hierin is het sinds vorig seizoen actief na in 2020 kampioen te zijn geworden in de Hoofdklasse A van het zondagvoetbal. De club is gehuisvest op het Juliana Sportpark in Hoorn. De zes wedstrijden in de eerste kwalificatieronde zullen gespeeld worden in het weekend van 14 en 15 augustus.

Het toernooi om de TOTO KNVB Beker werd vorig seizoen door de coronamaatregelen in november abrupt beëindigd voor amateurs. De amateurclubs die op dat moment nog in het bekertoernooi zaten doen dit jaar automatisch mee. Die clubs mogen dit jaar de eerste kwalificatieronde overslaan net als de clubs uit de Jack's League, de voormalige Tweede divisie.

De tweede kwalificatieronde staat gepland op 21, 22 en 23 september. De 25 winnaars van de tweede kwalificatieronde gaan naar het hoofdtoernooi van de TOTO KNVB Beker. In die ronde stromen eind oktober ook de clubs uit het betaald voetbal (en dus ook FC Emmen) in. De vijf clubs die dit seizoen Europees spelen (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse) slaan de eerste ronde over en stromen in de tweede ronde in, die medio december wordt afgewerkt.