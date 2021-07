Alfred van den Heuvel speelt Johan Derksen in Muskee-voorstelling

Acteur Alfred van de Heuvel gaat Johan Derksen spelen in de theatervoorstelling over het leven van Harry Muskee. Oud-voetballer en journalist Derksen was lange tijd de manager van de zanger.

De theatervoorstelling 'Muskee, so many roads' gaat op 3 september in première. Eerder werd al bekend dat de Overijsselse zanger Erwin Nyhoff in de huid van Muskee gaat kruipen.

Dat Van den Heuvel een rol zou krijgen was al aangekondigd. In totaal heeft regisseur Dick van den Heuvel ongeveer twintig acteurs weten te strikken.

Onder hen Lisanne Dijkstra, die in 2018 de hoofdrol speelde in het theaterstuk Meisje van Yde, heeft een rol. Ze speelt de hartenbreekster, die symbool staat voor de verbroken liefdes van Harry Muskee. Ook hebben Alexandra Alphenaar, Jochem Smit en Caitlin Baank een rol.

Johan Derksen

De bekende voetbalanalist Johan Derksen was lange tijd manager van Muskee. "Hij was veeleisend," zegt Derksen daarover. "Dan belde hij en dan vond hij dat ik maar even een vakantie voor hem moest regelen. Maar dat moest dan wel in een hotel met 'seaview'. Ik had ondertussen een baan als hoofdredacteur van VI maar alles moest wijken. Eerst dat hotel. Dan de rest."

De anekdotes van Derksen over Harry Muskee zijn de kern van de voorstelling geworden, zegt de organisator. De voorstelling gaat in september in première.

