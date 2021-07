Hoogste aantal nieuwe coronabesmettingen in Drenthe sinds maart: 209

In Drenthe zijn sinds gisteren 209 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is het hoogste aantal nieuwe besmettingen sinds eind maart. Gisteren werden er nog 114 besmettingen geconstateerd in Drenthe. De afgelopen zeven dagen zijn er 992 Drenten positief getest.

Hoogeveen heeft de meeste nieuwe besmettingen van Drenthe (53), gevolgd door Assen (40). Er zijn geen Drenten met corona opgenomen in het ziekenhuis of overleden. Het is onbekend waar de vervijfvoudiging van het aantal besmettingen in Hoogeveen vandaan komt. Gisteren was het aan besmettingen in de stad nog 9. Uit bron- en contactonderzoek is niet naar voren gekomen dat er sprake zou zijn van een besmettingshaard.

Het aantal besmettingen in Drenthe komt voor het eerst sinds de nieuwe versoepelingen hoger uit dan het aantal besmettingen in Groningen.

Aantal positieve tests, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 16-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1534 (+15) 7 20 Assen 4047 (+40) 68 15 Borger-Odoorn 1651 (+5) 33 15 Coevorden 2998 (+7) 57 31 Emmen 9317 (+20) 167 80 Hoogeveen 4803 (+53) 77 41 Meppel 2419 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2124 (+5) 35 30 Noordenveld 1840 (+22) 32 26 Tynaarlo 1721 (+16) 22 24 Westerveld 1015 (+5) 17 21 De Wolden 2095 (+16) 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Tussen gisterochtend en vanochtend is het coronavirus vastgesteld bij 11.363 mensen. Het is de tweede dag op rij dat het aantal positieve tests boven de 11.000 uitkomt. Het is landelijk ook het hoogste aantal sinds tweede kerstdag, bijna zeven maanden geleden.

Precies een week geleden, op 9 juli, waren er iets meer dan 6900 nieuwe gevallen. Nog een week eerder waren er 942 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 68.742 besmettingen vastgesteld.