Fanatieke Fiets4Daagsefietsers mochten vandaag de VAM-berg op: 'Mooi niet, da's mij te hoog'

Het ritje over de VAM-berg is alleen voor de fietsers die in Dalen starten en zestig kilometer rijden. En ook is het niet verplicht om het dak van Drenthe te trotseren.

Te hoog

En dat het niet verplicht is, dat is maar goed ook. Want ook al moedigt voorzitter Zwiers langs de route de deelnemers aan om linksaf richting VAM-berg te gaan, de meesten gaan gewoon rechtdoor zoals de pijlen van de Fiets4Daagse-bordjes aangeven.

"Nee, dat is mij toch echt te hoog", reageert een fietser wanneer 'ie hoort dat de VAM-berg 48 meter boven NAP. is. "Nou, het zou misschien best kunnen. Maar ik heb m'n enkel verzwikt, dus ik ben al lang blij dat ik weer kan fietsen", excuseert iemand anders zich.

Verslaggever Ronald Oostingh probeerde om met een fiets zonder versnellingen de VAM-berg op te komen:

"We kunnen het onze fietsers ook niet aandoen om het verplicht te stellen", legt startplaatsvoorzitter Zwiers uit. "Dan lopen we veel risico's met kapotte fietsen, of nog erger: mensen die vallen. Dat moeten we niet willen."

Ondanks corona tevreden

Zwiers kijkt naar eigen zeggen terug op geslaagde editie van deze Fiets4Daagse. Tenminste, hij gaat natuurlijk alleen over de startplaats Dalen. "Het is natuurlijk coronatijd, dus we hebben minder deelnemers dan andere jaren. Maar verder is alles vlekkeloos verlopen", aldus Zwiers.

Volgens de voorzitter stapten er per dag zo'n vierhonderd fietsers op in Dalen, dat is ongeveer de helft minder fietsers dan andere jaren. "Dat heeft te maken met het online inschrijven. We zijn gewend om normaal veel dagdeelnemers te krijgen die 's ochtends besluiten te fietsen en zich dan pas inschrijven, maar dat mag dit jaar niet."

"Maar in hoofdlijnen ging alles perfect, ondanks de beperkingen. Dus we gaan gewoon weer door voor volgend jaar", meldt Zwiers tot besluit.

Lees ook: