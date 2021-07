Nieuwe afleveringen van Groene Oren-podcast

De podcastserie Groene Oren van Staatsbosbeheer is uitgebreid met vier nieuwe afleveringen. In de podcast komen bijzondere planten en dieren uit de Nederlandse natuur aan het woord. Zij worden gespeeld door bekende acteurs en cabaretiers.

De planten en dieren laten zich in de studio interviewen en geven zo een inkijkje in hun dagelijkse leven. Al is de eerste gast een dusdanig standvastig type dat die aflevering op locatie opgenomen moest worden.

Paulien de eik

We ondervinden in onze provincie regelmatig hinder van de eikenprocessierups. De eik zelf blijkt daar nauwelijks last van te hebben, zo blijkt uit het verhaal van Paulien de eik. "De eikenbladroller vind ik veel lastiger. Maar daar zijn de mensen helemaal niet mee bezig." De honderdvijftig jaar oude eik vertelt over haar ontstaan en haar hobby's. "Eigenlijk is mijn hobby ook waar ik gelukkig mijn beroep van heb kunnen maken, dat is een beetje het managen van het hele leven hier om mij heen en op mij."

Marcel de otter

De populatie otters in Drenthe groeit. Dat is te zien aan het aantal dieren dat wordt doodgereden. Daarom zijn veilige oversteekplaatsen nodig. Dat blijkt ook uit de moeite die Marcel heeft om bij de studio te komen. "Ik heb een beetje gekegeld aan de overkant van de weg, want er was nogal wat verkeer en ik zag geen brug." En een gevleugelde uitspraak onder otters blijkt 'stinken als een mens'. Misschien niet verrassend als je bedenkt dat otters wel duizend keer beter ruiken dan mensen.

Inspiratie

De serie is geïnspireerd op het Amerikaanse Everything is alive. Het toepassen op de natuur is een idee van multimedia journalist Martijn van Tol. Chris Bajema van de succesvolle podcasts Man met de microfoon en Lockdown interviewt de dieren en planten.

De podcast Groene Oren vind je in de bekende podcastplayers, zoals Spotify en Apple Podcasts en is bovendien te beluisteren op de website van Staatsbosbeheer. De tweede reeks bestaat uit vier afleveringen.

