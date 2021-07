Hunze en Aa's helpt in Limburg: 'Mensen zijn paniekerig en bang voor hun hachje'

Naar het gebied zijn dijksinspecteurs, zandzakmachines en mensen gestuurd die de zandzakken vullen. Dat is hard nodig in die regio, ziet Hendrik Huls van het waterschap. "Je ziet veel paniekerige mensen die bang zijn voor hun hachje. Die komen met auto en aanhangers hier naar toe en willen graag zandzakken."

Drukte

In Horst staan twee Drentse zandzakmachines. Het is er een komen en gaan van mensen die zakken zand ophalen. Het is zelfs zó druk dat ze vannacht gaan doorwerken. Twee teams wisselen elkaar af.

Het is een race tegen de klok om de regio van Venlo zo goed mogelijk te beschermen. De piek van het hoogwater in de maas bij Venlo wordt vannacht om 03:00 uur verwacht.

Daarom worden grote delen van de gemeente Venlo geëvacueerd. Zo'n 16.000 mensen moeten hun huizen verlaten. Ook alle 200 patiënten die in het Venlose VieCuri-ziekenhuis liggen, worden daar weggehaald. "Er zijn zorgen om het ziekenhuis daar", ziet Huls. "Daar zijn ook heel wat zandzakken naartoe gegaan."

Hulp aangeboden

Van alle kanten wordt het team van Huls hulp aangeboden. "Zelf proberen we nieuwe mensen via de gemeente te regelen. Ook komen particulieren helpen. Van alle kanten wordt hulp aangeboden, dat gaat prima."

Die hulp is ook wel nodig, want Huls zegt dat het heftig werk is. "Het is te doen, maar het is wel zwaar. Maar als je al die mensen in Limburg ziet, dan weet je waarvoor je het doet", besluit hij.

Dijksinspecteurs

Naast de zandzakkenvullers, zijn er ook Drentse dijkinspecteurs in het gebied actief. Ze zijn vandaag ingezet om in de omgeving van Roosteren de dijk langs de Maas te inspecteren.

Ze controleren op kwetsbare plekken, zodat er waar nodig de dijk versterkt kan worden.

Dijkinspecteurs van Waterschap Hunze en Aa's in controleren de dijk langs de Maas (Rechten: Waterschap Hunze en Aa's)

