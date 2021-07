Doelman Van Dorp na 13 jaar PSV naar FC Emmen

De doelman tekent voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

Van Dorp werd in 2008 door PSV weggehaald bij SV Houten. Bij de Eindhovenaren doorliep hij de hele jeugdopleiding en speelde hij afgelopen seizoen drie duels in de Keuken Kampioen Divisie. Bij het trainingskamp in Delden vorige week was Van Dorp al op proef bij de eerste selectie.

"Ik heb een goede trainingsweek gehad in Delden", aldus Van Dorp. "De sfeer binnen de groep is goed, dat is lekker binnenkomen. Ik wil me hier verder ontwikkelen en zal er staan wanneer dat nodig is."

Michel Jansen: "Met Kyan hebben we een talentvolle jongen binnengehaald als derde doelman. Hij past goed binnen de groep en is erg leergierig. Een goede jongen achter Brouwer en Groothuizen."