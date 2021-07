Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Niet op vakantie of juist op vakantie in Drenthe, maar nog geen plannen dit weekend en toch zin om iets te ondernemen? Ook in een tijd waarin we nog altijd niet af zijn van het coronavirus, is in Drenthe is genoeg te doen en te beleven. RTV Drenthe zet een aantal suggesties op een rijtje.

Let wel op, mogelijk worden er nog wijzigingen in de programma's doorgevoerd in verband met de aanvullende coronamaatregelen die vanavond zijn afgekondigd.

Zomerkermis Emmen

Zwieren in de zweefmolen en botsen in de botsauto's. Het kon lang niet, maar vanaf zaterdag kan het weer in Emmen tijdens de Zomerkermis. In Emmen is de eerste kermis van dit jaar weer.

De kermis gaat zaterdag om 13.00 uur open en is te vinden op de parkeerplaats Wenning, naast het gemeentehuis. Er mogen maximaal 1000 bezoekers op het kermisterrein. Er zijn looproutes en vaste in- en uitgangen. Tot 25 juli is er vertier voor jong en oud.

Langs de Oevers van de Tijd

Je houdt van wandelen en live muziek? Dan kun je zaterdag terecht in Amen. Start- en eindpunt is Cultureel Café de Amer. Langs de route van zo'n 12 kilometer zijn er optredens van T A M A R, Job Roggeveen en Opera Alaska. Het evenement duurt van 10.00 uur tot 22.00 uur.

Om Langs de Oevers van de Tijd te bezoeken moet je kaartjes hebben. Ze zijn 75 euro, maar dat is inclusief vijf optredens, koffie of thee, wat lekkers bij ontvangst, water, fruit, en een uitgebreide dinerkeuze bij De Amer.

Jeugdvisdag

Hengelclub Roden houdt samen met Sportvisserij Nederland een jeugdevenement. Kinderen tot 14 jaar worden op die dag geïnformeerd over het maken van voer, deeg en tuigjes. Daarnaast kan er onder begeleiding gevist worden. De dag begint om 9.30 uur en zal tot 14.00 uur duren. Het vindt plaats aan de Kanovijver in Roden.

Ook zal Paula Petiet langskomen. Zij is bekend van het tv-programma De Visvrouwen. Daarnaast komt Gerrit Ansing langs, hij is assistent bondscoach bij het Nederlands seniorenteam.

Fable & Fantasy festival

Lang was er twijfel of het Fable & Fantasy-festival in het Rensenpark in Emmen wel door kon gaan vanwege de coronamaatregelen. Maar maandag kwam er groen licht: Het tweedaags sprookjesachtig festival gaat door.

Om naar het festival te mogen moeten mensen zich 24 uur van te voren wel laten testen en een vaccinatiebewijs hebben. Is alles in orde? Dan staat niets meer in de weg om het ene na het andere vreemde wezen tegen het lijf te lopen. De toegang is gratis. Zaterdag is het festival van 10.00 uur tot 23.00 uur en zondag van 11.00 uur tot 19.00 uur.

Sprookjesweekend Diever en Dwingeloo

Ruim twee jaar na de eerste editie komt het kindertheaterfestival De Sprookjestuinen van Drenthe terug. Er is een sprookjesweekend in tuinen in Dwingeloo en Diever. Prinses Sprakeloos, zeven regenboogfeeën en verschillende sprookjesfiguren komen vanuit Letterland en Sprookjesland naar Drenthe. De feeën en sprookjesfiguren kom je in de tuinen tegen.

Het festival is kleinschalig, op verschillende locaties en in de buitenlucht. Er was al rekening hadden gehouden met de 1,5 meter afstand regel voor volwassenen. Daarbij is er nu voor alle volwassenen een zitplaats op 1,5 meter gerealiseerd. Alle voorstelling spelen drie keer per dag. Je moet wel even online een kaartje kopen. De online kassa is het hele weekend gewoon open.

Boerderijfair

Op zondag is tussen 11.00 uur en 16.00 uur op de Blauwe Bessen Boerderij in Gasselternijveen weer een Boerderijfair. Rondom de boerderij staan veertig verschillende kramen, waaronder producten gemaakt van blauwe bessen. Maar dat niet alleen, ook staan er kramen met eetwaren en woondecoratie.

Ook voor de kinderen zijn er dingen te doen. Ze kunnen zich laten schminken, op een pony rijden of bij een kraam van Staatbosbeheer uilenbollen pluizen.