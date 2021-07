Oud-Kamerlid Jan Mastwijk uit CDA gestapt: 'Vertrek van Omtzigt was de druppel'

Oud-Tweede Kamerlid Jan Mastwijk uit Hoogeveen is onlangs uit het CDA gestapt. Ook zijn vrouw Hilma is inmiddels geen CDA-lid meer. Dat bevestigd het oud-Tweede Kamerlid na berichtgeving in Dagblad van het Noorden.

Jan Mastwijk zat vanaf 1991 in het Drents parlement en was van 2002 tot 2010 Tweede Kamerlid namens die partij. Hilma is in twee perioden gemeenteraadslid in Hoogeveen geweest namens het CDA.

In maart van dit jaar gaf Jan Mastwijk al aan dat de gang van zaken niet klopte in de partij. Hij dreigde toen al de opzegbrief te sturen, maar heeft hem nog even voor zich gehouden.

Rapport Spies

"Nu Pieter Omtzigt zijn lidmaatschap heeft opgezegd, hebben wij dat twee dagen later ook gedaan", zegt Mastwijk. "Het was voor ons de druppel." Hij wilde niet wachten op het rapport van Spies over de interne strubbelingen bij de partij. "Daar hadden we geen zin om op te wachten."

Wel heeft hij het rapport gelezen. "Het rapport gaat vooral over de verkiezingscampagne, en dat was ook geklungel. Maar ik had liever gezien dat er een onderzoek zou komen naar de gedachtenkoers van de partij."

Mastwijk zag het volgens eigen zeggen al misgaan met de partij in 2010. "Ik zag het CDA altijd als een middenpartij en na 2010 gingen ze ineens regeren met de VVD en met de PVV als gedoogpartner. Toen is het omgeslagen naar rechts."

Nieuwe partij Omtzigt?

In 1987 werd Mastwijk lid van het CDA en nu daar een einde aan is gekomen heeft het er alle schijn van de hij niet meer politiek actief zal zijn. "Nou, stel dat Omtzigt belt, nee, die belt mij niet. Maar je moet niets in het leven uitsluiten", zegt Mastwijk. Hij staat open om Omtzigt eventueel te steunen met een nieuwe partij. "Maar, hij zit nu thuis en hij komt na het reces pas terug, áls hij al terugkomt. Misschien stopt hij wel helemaal met de politiek."

Mastwijk gaat niet bij de telefoon zitten wachten totdat Omtzigt belt. "Als eenmaal bekend zou worden dat hij een nieuwe partij begint werkt dat als een olievlek. Hij heeft voldoende mensen in zijn omgeving. Hij gaat mij echt niet bellen."

