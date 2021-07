Zorgcomplex De Borgstee in Vledder feestelijk geopend

Feestvreugde in woon-/zorgcentrum De Borgstee in Vledder (Rechten: RTV Drenthe / Bastian van de Belt)

Woonzorgcentrum De Borgstee in Vledder werd vanmiddag feestelijk geopend. Tot nu toe ontbrak een zorgvoorziening in Vledder. Dorpsgenoten begonnen daarom een burgerinitiatief, en met succes. De unieke totstandkoming maakte alle betrokkenen extra trots.

Volgens de Vereniging Dorpsbelang moest Vledder een plek krijgen waar dorpsgenoten met ziekte, handicap of ouderdom terecht kunnen. Daarom werd in 2017 een burgerinitiatief opgestart. Vier jaar later viert de vereniging de ontknoping. Na veel inspanning, tegenslagen en een lastig vergunningsproces is het complex open. Er zijn zestien zorgappartementen, drie herstelkamers en zestien koopwoningen.

Bemoeien

Burgemeester Rikus Jager van Westerveld hoopt dat De Borgstee een blauwdruk wordt voor zijn gemeente. "Als we hier niet van geleerd hebben zou het mij tegenvallen", aldus Jager. "Dit is wel een van de voorbeelden voor de toekomst van Westerveld. Ik hoop dat nog velen volgen, helemaal als ik zie hoeveel mensen ik hier blij zie. Dat zegt mij wel iets."

Jager merkt wel dat de gemeente nog erg moet wennen aan burgerinitiatieven. "Het lijkt alsof we er niet op afgestemd zijn", zegt hij. "Daarom beschouw ik dit als een leerproces. Misschien bemoeien we ons teveel en maken we het de mensen onnodig lastig terwijl we de participatiesamenleving wel belangrijk vinden."

Uniek in Nederland

De zorg in De Borgstee wordt geleverd door NNCZ uit Hoogeveen. Bestuurder Roelie Mossel ziet veel kansen voor burgerinitiatieven. "Ik wil alle betrokkenen echt feliciteren: dit is heel bijzonder. Zoiets als dit ben ik in Nederland nog niet tegengekomen."

NNCZ opent de tehuizen meestal zelf. "Dan heeft de omgeving altijd het idee dat wij als externe partij daar iets bouwen", vervolgt Mossel. "Onze vestiging in Hollandscheveld is een ander verhaal, dat hebben we gebouwd na een burgerinitiatief en daar voelt de gemeenschap zich enorm betrokken. Dat werkt echt heel goed en daarom hoop ik dat dit soort initiatieven in de toekomst meer ruimte krijgen."

"Vledder is zijn tijd ver vooruit", zegt ook Karin Kalverboer. Zij is directeur van het Zorg Innovatie Forum. "Ik heb ontzettend veel bewondering voor dit initiatief. Met vereende kracht is dit gerealiseerd. Het is een schoolvoorbeeld voor de rest van Drenthe én Nederland. Sociale huur, Midden-huur en koop gecombineerd met zorg. Vledder heeft het allemaal waargemaakt."

Dorpsgenoten legden geld in

De bouw van De Borgstee was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van dorpsgenoten. 52 inwoners van Vledder legden samen 850.000 euro in en lenen dat aan de stichting.

"Dat heeft ons verrast en ontroerd", vertelt Harold Dijkgraaf van Stichting Dorpsbelang. "Het toont de wens van de inwoners om dit centrum te bouwen. Vledder toont zichzelf een bijzonder dorp met groot zelfsturend vermogen. Als het aan mij ligt zijn we nog niet klaar bouwen we verder aan een mooi Vledder."

Niet beknibbeld

Ook inwoners van de koopappartementen zijn blij. Ze zijn vooral lovend over de kwaliteit van het pand. "Je kunt merken dat er geen projectontwikkelaar tussen heeft gezeten die alleen met winst bezig is", zegt een echtpaar. "Dat merk je aan alle materialen zoals het hang en sluitwerk. Dat is geen goedkoop spul, maar topkwaliteit. Daarnaast zijn we erg blij met de zonnepanelen op het dak, de goede isolatie en de warmtepomp. De afgelopen maanden betalen we nauwelijks voor energie."

