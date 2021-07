Kjell Scherpen verruilt Ajax voor Brighton & Hove Albion

Scherpen kwam in de zomer van 2019 over van FC Emmen en maakte op 16 december 2020 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. Hij speelde bij de Amsterdamse ploeg vier officiële wedstrijden in de hoofdmacht.

Scherpen had bij Ajax weinig toekomst meer. De landskampioen nam voor het nieuwe seizoen drie nieuwe keepers aan: Remko Pasveer, Jay Gorter en Joey Roggeveen. Eerste keus André Onana is nog geschorst vanwege een dopingkwestie en is in november weer inzetbaar. Hij vertrekt mogelijk naar Olympique Lyon, de club van trainer Peter Bosz.

Scherpen, international van Jong Oranje, werd met Ajax het afgelopen seizoen landskampioen en won tevens de KNVB-beker.

