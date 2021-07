Plaquette voor drijvende kracht achter wielercentrum Assen

De gemeenteraad van Assen heeft Max Bruins in het zonnetje gezet met een plaquette bij 'zijn' wielerbaan in de provinciehoofdstad. Als PvdA-raadslid zette hij zich 25 jaar lang in voor de komst van een houten wielerbaan.

Wielerfanaat Bruins haalde in de jaren tachtig de afgedankte houten wielerbaan van Sportcentrum Ahoy naar Assen, in de hoop die te kunnen gebruiken voor zijn wielercomplex. Maar het plan kwam maar niet van de grond en de houten baan rotte weg. In 2013 kwam uiteindelijk het verlossende woord van de gemeenteraad in Assen, die bijna drie miljoen in het wielercomplex wilde steken. In april 2016 werd de wielerbaan officieel geopend.

Om Bruins te eren voor zijn inzet, mocht hij vandaag bij zijn 'levenswerk' een plaquette onthullen. Dat gebeurde tijdens het Nationaal Kampioenschap baan voor nieuwelingen en junioren. Op de plaquette prijkt de tekst "Dit Wielercentrum, met de voor Noord-Nederland unieke kombaan, is gerealiseerd dankzij de tomeloze inzet van initiator Max Bruins".

Overkapping

Het complex achter de Bonte Wever is overigens nog altijd niet af. De wielerbaan krijgt een dak om meer wielrenners naar Assen te lokken en de baan te beschermen tegen de weersinvloeden. Een overkapping is al een jarenlange wens. Stichting Wielercentrum Assen wilde het liefst meteen al een dak boven de baan, maar daar was geen geld voor.

Behalve de overkapping komt er een tweede verdieping bij met extra ruimte in het wielercentrum. Daar gaan onder meer SportDrenthe zitten en het Alfa College met de mbo-opleiding Sport en Bewegen. Naast de gemeenteraad in Assen legt ook de provincie geld bij, omdat het een zogeheten bovenregionale sportvoorziening is.