Tientallen oranje trekkers toeren door Drenthe: 'Allemaal fanaten'

De jaarlijkse optocht is een initiatief van de CNH Fiat Tractorclub. Alle aanwezige oranjegekleurde trekkers zijn dan ook van het Italiaanse merk. "We zijn met allemaal Fiat-fanaten bij elkaar. De trekkers hier zijn van oud tot iets nieuwer. Het is een fantastisch gezicht", zegt Gerard Pronk van de tractorclub over de bonte stoet.

Historie

Als Fiat-liefhebber is hij uiteraard op de hoogte van de trekkershistorie van het bedrijf. "Toen Fiat in de landbouw ging, begonnen ze met de 702. En dat is langzamerhand uitgegroeid tot een hele serie", weet Pronk. "En nu staan er hier in Wezuperbrug een stuk of 100 op een rij. Het is een grote familie. Echt een prachtig gezicht en het geluid is om van te smullen."

Pronk zelf heeft twee trekkers van het Italiaanse merk in zijn bezit. "Allereerst een 550, waarvan ik het blikwerk inmiddels heb moeten vervangen. Hij heeft dus een ander t-shirtje en broekje aan. Maar vanbinnen, het hart, dat is nog allemaal van de 550. En sinds kort heb ik een Fiat 1000. Daar ga ik mooi mee pronken."

'Gaat niet om de snelheid'

De toertocht van vandaag, met zo'n tachtig deelnemende trekkers, is 55 kilometer lang. Onderweg krijgen de deelnemers soep en een broodje. "Het gaat niet om de snelheid, maar om het genieten", vertelt Pronk. "Dat doen wij als liefhebbers, maar langs de route kunnen ook veel andere mensen van de trekkers genieten."

Waar Pronk vandaag met zijn trekker allemaal gaat komen, weet hij niet. De route is namelijk geheim. "Dat weet alleen de voorzitter. Wij rijden achter hem aan en laten ons verrassen waar we terechtkomen."